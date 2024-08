La fin du mois d’août réserve une belle surprise aux abonnés Prime Gaming, avec une nouvelle sélection de jeux gratuits disponibles dès maintenant.. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Prime Gaming est un service inclus avec Amazon Prime, offrant aux abonnés des jeux gratuits chaque mois, ainsi que des bonus en jeu pour de nombreux titres populaires. Voici la liste des jeux disponibles pour cette période, chacun ayant sa propre saveur unique et offrant des heures de divertissement.

Une liste de jeux gratuits sur Prime Gaming

On commence avec Grime sur Prime Gaming. Un jeu d'action-aventure à défilement horizontal, combinant des éléments de RPG avec un univers sombre et énigmatique. Dans cette édition définitive, les joueurs peuvent s'attendre à des graphismes améliorés. Un contenu supplémentaire et une jouabilité encore plus fluide. Le jeu vous plonge dans un monde où chaque ennemi peut être absorbé pour gagner en puissance. Transformant ainsi le personnage du joueur en une machine de guerre personnalisée. Disponible sur l'application Amazon Games, c'est une expérience incontournable pour les amateurs de jeux exigeants.

On continue avec KeyWe. Un jeu de puzzle coopératif aussi charmant qu'amusant. Les joueurs incarnent Jeff et Debra, deux petits kiwis, travaillant dans un bureau de poste chaotique. Avec un style visuel adorable et une mécanique de jeu inventive, KeyWe promet des moments de rire et de coopération. Que vous jouiez seul ou avec un ami. Ce jeu est accessible via l'Epic Games Store et est parfait pour les joueurs cherchant une expérience légère et pleine de défis.

Plusieurs genres différents

On enchaine avec Figment 2: Creed Valley. Suite du jeu acclamé Figment, Figment 2: Creed Valley continue d'explorer l'esprit humain à travers une aventure musicale unique. Ce jeu d'action-aventure vous plonge dans un monde de rêves et de cauchemars. Où chaque défi est accompagné de musique et de mélodies qui évoluent au fur et à mesure de votre progression. Disponible sur l'application Amazon Games, ce titre est un mélange de créativité et de réflexion.

Prime Gaming nous fait aussi découvrir Spells & Secrets. Un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous incarnez un étudiant d'une académie de magie. Le jeu propose une forte personnalisation des personnages et des combats basés sur l'utilisation intelligente de sorts et d'incantations. Chaque partie est différente grâce à un contenu généré de manière procédurale. Offrant ainsi une grande rejouabilité. Ce titre est à récupérer via GOG et est idéal pour les fans de fantasy cherchant à explorer un monde magique.

On termine avec Young Souls. Un RPG d'action qui mélange à merveille des éléments de beat'em up avec une histoire et un style graphique vibrant. Les joueurs suivent l'aventure de Jenn et Tristan, deux adolescents combattant pour sauver leur père adoptif dans un monde souterrain plein de créatures dangereuses. Disponible sur l'application Amazon Games, ce jeu offre une expérience riche en action et en émotions. Parfaite pour les amateurs de RPG.

Source : Prime Gaming