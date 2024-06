Le 27 juin marque une nouvelle série de jeux gratuits offerts aux abonnés de Prime Gaming. Cette fois-ci, les joueurs auront accès à quatre titres variés, chacun apportant une expérience unique. Voici un aperçu de ces jeux disponibles gratuitement. Franchement, il y en a vraiment pour tout le monde et ça serait dommage de passer à côté. Le tout arrive aux alentours de 19h00 dans la journée du 27 juin 2024.

4 jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming

On commence avec le premier jeu gratuit qui est Forager. Un jeu d'exploration et de survie développé par HopFrog et édité par Humble Games. Dans ce monde coloré et ouvert, les joueurs collectent des ressources, construisent des structures et découvrent des secrets. Forager combine des éléments de jeu de rôle et de simulation, permettant aux joueurs de créer leur propre chemin tout en affrontant des ennemis et en résolvant des puzzles. Le jeu, bien accueilli par la critique, est apprécié pour son gameplay addictif et ses nombreuses possibilités de personnalisation.

On continue avec Card Shark. Développé par Nerial et édité par Devolver Digital, Card Shark est un jeu d'aventure unique qui plonge les joueurs dans le monde des cartes et des tromperies au XVIIIe siècle. Les joueurs incarnent un personnage naviguant à travers les cercles de jeu de l'aristocratie française, utilisant des techniques de triche pour accumuler des richesses et des informations. Card Shark se distingue par son style artistique distinctif et son approche innovante des mécaniques de jeu, mélangeant habilement la narration et le gameplay stratégique.

De l'horreur et de l'action

On peut aussi profiter de Heaven Dust 2. Un jeu d'action-aventure avec des éléments de survival horror, développé par One Gruel Studio. Suite directe de Heaven Dust, ce titre plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies et de mystères à résoudre. Les joueurs doivent explorer des environnements dangereux, résoudre des énigmes et combattre des hordes de créatures pour survivre. Avec une ambiance immersive, Heaven Dust 2 offre une expérience assez intense. Une autre bonne pioche sur Amazon Prime Gaming.

On termine enfin avec Soulstice en jeu gratuit. Développé par Reply Game Studios et édité par Modus Games, c'est un jeu de rôle d'action mettant en scène deux sœurs fusionnées en un guerrier mythique, luttant contre des forces démoniaques. Le jeu se distingue par ses combats dynamiques et son système de personnalisation complexe, permettant aux joueurs de développer leurs compétences et de maîtriser diverses techniques de combat. Les graphismes impressionnants et l'histoire épique de Soulstice promettent de captiver les amateurs de jeux de rôle et d'action.

La liste des jeux pour ce 27 juin :

Forager [GOG Code]

Card Shark [Epic Games Store]

Heaven Dust 2 [Amazon Games App]

Soulstice [Epic Games Store]

Pour récupérer tout ceci, il faut se rendre sur Amazon Prime.