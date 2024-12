À l’instar de l’Epic Games Store, Amazon a su instaurer son petit rendez-vous hebdomadaire. Chaque jeudi soir, le géant américain déploie une nouvelle salve de jeux gratuits dans son offre dédiée à notre passion : Prime Gaming. Des titres divers et variés, allant de classiques des décennies passées, aux productions indépendantes acclamées en passant par des jeux plus récents. Généralement, il y a clairement de quoi contenter tous les profils et cette semaine ne fera pas exception, d’autant qu’il y a des surprises.

11 jeux gratuits Prime Gaming dispos dès maintenant

Amazon sait y faire lorsqu’il s’agit de promouvoir ses séries liées au gaming. En amont de l’excellente adaptation de Fallout, le cybermarchand avait offert de nombreux jeux issus de la licence. Il récidive aujourd’hui alors que Secret Level sera disponible le 10 décembre prochain. Pour rappel, cette série d’anthologie regroupera diverses histoires prenant place dans des sagas marquantes du jeu vidéo, mais pas que. God of War, Donjons & Dragons, Mega Man, Warhammer… toutes seront à l’honneur le temps d’au moins un épisode. Pour célébrer ça comme il se doit, Prime Gaming offre cette semaine non pas deux jeux gratuits comme il était initialement prévu, mais bien 11.

Quake II [GOG Code]

Disney Pixar WALL-E [Amazon Games App]

The Outer Worlds [GOG]

Spelunky [GOG]

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition [Amazon Games App

Warhammer 40,000: Space Marine [Amazon Games App]

Warhammer 40,000: Dawn of War [Amazon Games App]

Baldur's Gate II: Enhanced Edition [GOG]

Neverwinter Nights: Enhanced Edition [GOG]

Baldur's Gate: Enhanced Edition [GOG]

Necromunda: Hired Gun [Epic Games Store]

On rappelle par ailleurs, qu’en bonus Warhammer 40 000 : Dawn of War II sera disponible le 12 décembre. Les joueurs Amazon Lunda peuvent aussi accéder à un jeu gratuit supplémentaire : Mega Man 11. Amazon promet également des surprises pour l’ensemble de la communauté de New World Aeternum à la sortie de la série ce mardi. D’ici là, il est toujours possible de mettre la main sur les autres jeux gratuits Prime Gaming distribués ces dernières semaines, dont :

Star Wars: Bounty Hunter [GOG Code]

Tomb Raider: Underworld [GOG Code]

Overcooked! 2 [GOG Code]

Call of Juarez: Gunslinger [GOG Code]

DREDGE [GOG Code]

Elite Dangerous [Epic Games Store]

Sir Whoopass — Immortal Death [GOG Code]

Jurassic World Evolution [Epic Games Store]

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition [Amazon Games App]

Shogun Showdown [GOG Code]

