La première vague de jeux Xbox Game Pass du mois a laissé plusieurs abonnés sur leur faim. Redfall n’a pas été l’exclusivité qu’ils attendaient, le lancement de la dernière production d’Arkane étant une déception pour tout le monde. Il n’y avait que quatre autres jeux à se mettre sous la dent pendant ces deux premières semaines, dont le très attendu Fuga Melodies of Steel 2. Un programme jugé un peu faible par certains, mais est-ce que la seconde vague fera mieux ? Voici les derniers ajouts du Xbox Game Pass de mai 2023.

Les nouveau jeux du Xbox Game Pass de mai 2023

La seconde vague du Xbox Game Pass de ce mois-ci est officielle. On en connaît déjà une partie grâce aux jeux qui seront disponibles dès leur lancement comme le prometteur Planet of Lana ou le Pokemon-like Cassette Beasts. La plus grosse sortie de ces prochaines semaines manquera finalement le rendez-vous. Amnesia The Bunker sera au final disponible le 6 juin 2023, alors qu’il était initialement attendu pour le 16 mai. D’autres productions déjà parues depuis quelque temps viendront néanmoins compenser cette absence. On pourra notamment compter sur l'excellent jeu indé Chicory A Colorful Tale tandis que les abonnés XGP Ultimate pourront mettre la main sur FIFA 23.

Voici donc les 8 nouveaux jeux du Xbox Game Pass de mai 2023 qui seront disponibles dans les prochains jours.

FIFA 23 (Console & PC) EA Play - disponible

Eastern Exorcist (Console & PC) – 18 mai

Ghostlore (Console) – 18 mai

Planet of Lana (Console & PC) – 23 mai

Cassette Beasts (Console) – 25 mai

Massive Chalice (Cloud & Console) – 25 mai

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC) – 25 mai

Chicory: A Colorful Tale (Console & PC) – 30 mai

Les dernière sorties XGP de mai 2023

On connaît le rituel par cœur maintenant. Ces nouveaux ajouts s'accompagnent systématiquement de sorties. Pour une fois, la liste n'a pas été dévoilée à l'avance. Ce sont donc 5 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 31 mai 2023. Comme d'habitude, une réduction réservée aux membres permettra d'économiser jusqu’à 20 % sur l'achat des titres sortants.