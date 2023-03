Les fans de Zelda vont se l’arracher, la Nintendo Switch OLED aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom est disponible en précommande, mais il va falloir faire très vite.

Il est assurément LE jeu le plus attendu de 2023, Zelda Tears of The Kingdom s’est montré il y a peu dans une longue séquence de gameplay et a surtout annoncé l'arrivée d’une Nintendo Switch OLED collector exclusive. Cerise sur le gâteau, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes partout dans le monde.

Une excellente nouvelle pour les collectionneurs et les amoureux de la célèbre franchise de Nintendo. Cette Switch OLED, leakée en fin d’année dernière, est bel et bien réelle. Il est possible de précommander cette console exclusive aux couleurs de Zelda Tears of The Kingdom dès maintenant chez la plupart des revendeurs. Inutile de vous préciser qu’il risque d’y avoir un véritable raz-de-marée sur les précommandes, donc il faudra certainement vous décider rapidement. Toutefois, il est également fort probable que de nouveaux revendeurs ouvrent eux aussi les précommandes dans les jours / semaines qui viennent.

Précommandez la Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom au meilleur prix !

La Nintendo Switch OLED collector Zelda Tears of the Kingdom sera disponible dès le 28 avril prochain. Évidemment, le jeu ne sera pas fourni dans le pack. Pour cette édition spéciale, la console s'habille de jolies couleurs vertes et blanches et arbore des gravure dorés sur chacune de ses faces. Les Joy Cons quant à eux sont principalement pailletés d'or avec quelques touches vertes et blanches pour contraster. On retrouve bien entendu les symbole et le style remarquable au premier coup d'œil de la franchise Zelda, comme la fameuse Triforce par exemple.

Vous souhaitez précommander cette édition collector ? Elle est d'ores et déjà disponible chez quelques revendeurs, avec un stock limité. Notez que Micromania réserve ces consoles aux membres de son offre Premium. Voici les offres disponibles pour le moment :

Des accessoires collectors exclusifs !

En plus d’une très belle Nintendo Switch OLED collector Zelda Tears of the Kingdom, plusieurs accessoires en édition limitée débarqueront prochainement. On peut ainsi retrouver une pochette de rangement rembourrée pour y glisser votre Switch OLED ainsi qu’une manette Nintendo Switch Pro bien plus ergonomique que les joycons traditionnels. Les précommandes sont ici aussi ouvertes si vous êtes intéressés.

Précommander la manette Zelda Tears of the Kingdom

84,99€ chez Micromania

79,99€ chez CDiscount

Précommander la pochette Zelda BOTW 2

Un futur incontournable signé Nintendo ?

Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom débarque dès le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu nous promet un très grand nombre de nouveautés et accentuera encore davantage l’aspect crafting et la liberté offerte au joueur. Vous pourrez par exemple construire et modifier vos armes à la volée avec n'importe quels objets pour profiter d’effets différents. De même, il sera possible d’utiliser un artefact pour coller des objets ensemble (tronc d’arbre, ventilateurs, rocher, etc) et créer des radeaux et créer tout un tas de choses utiles comme un radeau de fortune ou des pièges par exemple. Et ce ne sera pas de trop pour explorer un vaste monde ouvert qui nous embarquera bien au-delà des plaines d’Hyrule.