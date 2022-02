On ne s'y attendait pas, mais Valve Software vient de sortir un jeu sur la Nintendo Switch. C'est n'est cependant pas une nouveauté, puisqu'il s'agit d'une compilation qui regroupe Portal et Portal 2, soit des jeux sortis respectivement en 2007 et en 2011. L'ensemble sera commercialisé sous le nom Portal Companion Collection (collection cubique en VF) et sortira cette année sur la console hybride de Nintendo.

Aperture Science, 15 ans après

On ne sait pas encore quels seront les DLC et contenus compris dans le bundle, mais les joueurs vont tout de même pouvoir profiter des deux opus classiques. Rappelons qu'il s'agit de puzzle-games en vue à la première personne dans lesquelles on va devoir utiliser le fameux Portal gun afin de créer des portails pour progresser dans les niveaux. En tant que sujet de test, il nous faudra réussir tous les exercices qui seront mis sur notre chemin par l'énorme robot GLaDOS. Les dangers sont nombreux, avec entre autres de mortelles tourelles sentinelles armées de mitrailleuses, mais la capacité de se téléporter via les fameux portails nous permet de déjouer tous les pièges. Mieux, en terminant le premier épisode, on nous promet même qu'il sera possible d'obtenir un gâteau.

Détruisez votre cube de voyage pour poursuivre le test

Le second épisode reprend le même concept mais le pousse plus loin, avec divers éléments qu'il faudra utiliser dont les fameux gels qui nous permettent de glisser ou de rebondir sur des surfaces. La grosse nouveauté de Portal 2, c'est surtout de proposer un mode multijoueurs coopératif, ainsi que la possibilité de créer ses propres salles de test et de les partager sur le Steam Workshop. Reste à voir si cette fonctionnalité sera reprise sur Switch, ou si on devra se contenter du mode coopératif traditionnel. La seule certitude, c'est qu'il sera possible de profiter du multijoueurs en écran partagé, ce qui est déjà un bon début. Rappelons que Portal Companion Collection sortira cet été sur Nintendo Switch.