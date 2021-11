Des années après son annonce, et après moult retards, la Polymega est enfin officiellement disponible. La machine de Playmaji est d’emblée compatible avec les jeux de cinq consoles CD. Et la compatibilité avec diverses consoles cartouche est également proposée via des modules vendus séparément. Et si un certain nombre de ces modules sont d’ores et déjà sur le marché, Playmaji ne compte pas en rester là. Un des modules à venir vient justement d’être révélé.