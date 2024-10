Une fois de plus, les gros leaks sur Pokémon font parler d'eux, et cette fois, c'est Pokémon Legends: Z-A qui est sous le feu des projecteurs avec une information importante à connaître si vous comptez y jouer.

Récemment, Game Freak, le développeur emblématique de la franchise Pokemon, a subi un piratage majeur. Ce hack a révélé des informations sensibles, à la fois sur ses employés et sur des projets de jeux encore en développement. Parmi ces leaks, un jeu en particulier a attiré l'attention : Pokémon Legends: Z-A. Une version jouable du jeu, bien qu’incomplète, a été obtenue illégalement. Le jeu peut être joué du début à la fin, ce qui risque de provoquer une vague de spoilers sur la toile.

Un leak qui fait du bruit pout Pokemon ZA

Le piratage, surnommé FreakLeak par la communauté en ligne, a mis au jour environ 1 téraoctet de données volées. Ces informations incluent des éléments internes de développement et des projets non annoncés. Le plus surprenant dans cette affaire est que Pokemon Legends: Z-A est totalement jouable dans sa version de test pour PC. Cette version, bien que truffée de bugs et de ralentissements, permet aux utilisateurs de parcourir l'intégralité du jeu. Ce n’est pas une simple démo, mais bel et bien un build de travail destiné aux développeurs.

Cela a immédiatement déclenché l'excitation des fans, mais aussi leur inquiétude. En effet, cette version, désormais entre les mains de pirates, risque d’entraîner des fuites massives d’informations sur l’histoire et les mécaniques du jeu. Des spoilers sont inévitables, et ils pourraient ruiner l'expérience pour de nombreux joueurs avant même la sortie officielle.

Risque de spoilers inévitable

La communauté Pokémon est en ébullition. Si certains se réjouissent de ces informations anticipées, d'autres craignent l’arrivée imminente de spoilers sur internet. Le fait que Pokémon Legends: Z-A soit jouable du début à la fin signifie que tous les aspects du jeu, y compris l'intrigue et les nouveaux Pokemon, peuvent être exposés. Cela risque d'envahir rapidement les réseaux sociaux et les forums de discussions.

Les premiers leaks confirment la présence du Pokémon Stunfisk ainsi que le retour des Pokémon shiny. Ce détail, très apprécié des joueurs, fait déjà parler la communauté Pokémon en ligne. Bien que ces informations soient mineures, elles pourraient annoncer des révélations plus importantes à venir. Des éléments clés du scénario ou des mécaniques inédites risquent d’être bientôt dévoilés.

Source : Reddit