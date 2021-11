Converse est de toute évidence satisfait des résultats qu’il obtient lorsqu’il s’associe à des marques du jeu vidéo. Quelques mois après la sortie de sa collection NBA Jam, la marque américaine s’apprête en effet à commercialiser une autre gamme de produits inspirés par un jeu vidéo. Et cette fois-ci, elle s’est tournée vers un des plus gros poids lourds de l’industrie.

Converse vient d’annoncer la commercialisation prochaine d’une collection de vêtements aux couleurs des Pokémon. Ces derniers fêtant en ce moment leurs 25 ans, il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Et contrairement à ce qu’elle a fait avec NBA Jam, la filiale de Nike va proposer une gamme complète. Cette dernière sera en effet composée de chaussures, vêtements et accessoires. D’après Converse, cette collection sera disponible en France, ainsi que dans le reste du monde, à partir du 10 décembre prochain.

Du côté des chaussures, le modèle phare de Converse sera à l’honneur. Cette collection Converse x Pokémon sera en effet composée de plusieurs paires de Chuck Taylor All Star. La première, nommée First Partners, est une paire asymétrique. Sur la basket droite, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Pikachu accueillent Rondoudou. Sur la basket gauche, ces quatre Pokémon sont en revanche prêts au combat contre Miaouss. Converse précise également que l’écusson classique des Chuck Taylor a ici été remplacé par une PokéBall. Ces Converse x Pokémon First Partners sont disponibles en tailles adultes, jeunes et petits.

Pokémon, ce n’est pas que pour les enfants

La deuxième paire est sobrement intitulée Chuck Taylor All Star Poké Ball. Des Pokémon de la première génération ont été imprimés sur une toile blanche. Le logo Chuck Taylor All Star a également été remplacé par une Pokéball sur cette paire. Le célèbre objet de l’univers Pokémon se trouve sur le côté extérieur de chaque chaussure. La Chuck Taylor All Star Poké Ball est disponible en tailles adultes et jeunes.

La troisième paire est une Easy-On Chuck Taylor All Star Ox destinée aux plus jeunes enfants. Dans les faits, il est même possible de dire qu’il est question de plusieurs paires puisque deux modèles différents sont proposés. Et toutes deux ont été conçues pour être plus simples à enfiler pour les enfants. La première paire, est aux couleurs de Pikachu. La seconde, destinée aux plus petits, est à la gloire de Rondoudou.

À noter au passage que le programme Converse By You sera lui aussi mis à profit dans le cadre de cette collection. Les personnes intéressées pourront en effet l’utiliser pour personnaliser des Chuck Taylor All Star ou des Chuck 70 Pokémon.

Des chaussures, mais pas que

En parallèle à tous ces sneakers, Converse proposera également divers vêtements et accessoires Pokémon. Le sweat-shirt à capuche Pokémon Tournée de Célébration des 25 ans reprend le style des t-shirts de concerts. À la place des dates et des salles de spectacle se trouvent les différents régions des jeux et les trois Starters associés.

Les personnes qui n’ont pas peur du rose pourront de leur côté se tourner vers le pull ras du cou Sherpa Rondoudou. Il s’agit d’un pull "rose mauve" affublé d’un graphique de Rondoudou jugé par Converse comme étant "audacieux." Aucune collaboration de ce type ne serait évidemment complète sans son lot de t-shirts. Converse va donc proposer plusieurs t-shirts à manches courtes ou longues. Ces dernières mettent en avant Pikachu et/ou des monstres de poche de la première génération.

Pour terminer, cette collection Converse x Pokémon comportera également une casquette et un sac à dos. Ces deux produits seront eux aussi à la gloire de Pikachu. Des photos de ces différents produits sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Voilà les sneakerheads fans de Pokémon prévenus.

Que pensez-vous de cette collaboration entre Converse et Pokémon ? Pourriez-vous vous laisser tenter par certains produits ? Si oui, lesquels ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.