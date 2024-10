Pokemon, ce n’est pas seulement des aventures sur consoles. Depuis plusieurs années, la franchise a su s’imposer aussi dans le monde des jeux mobiles. Avec des titres à succès comme Pokémon GO, The Pokémon Company a montré qu'elle savait captiver les joueurs sur smartphone. Aujourd'hui, un nouveau jeu mobile est sur le point de sortir : Pokémon Trading Card Game Pocket. Ce jeu de cartes à collectionner s'annonce déjà comme un véritable phénomène. Et l’engouement est énorme !

Ce nouveau jeu Pokemon est un gros carton... avant même sa sortie

Avant même sa sortie, le Pokémon Trading Card Game Pocket bat déjà des records. The Pokémon Company vient de révéler que plus de six millions de joueurs se sont déjà pré-inscrits sur Google Play et l’App Store. Autant dire que l'attente est palpable ! Les fans du monde entier sont impatients de découvrir cette version plus accessible du jeu de cartes Pokémon.

Si vous êtes un fan du jeu de carte classique, mais que vous trouvez parfois les mécaniques un peu complexes, cette version mobile pourrait bien être faite pour vous. Pokémon Trading Card Game Pocket propose une approche plus casual/simple du jeu. Vous pourrez ouvrir des boosters de cartes chaque jour, avec deux packs gratuits offerts quotidiennement. Cela permettra aux joueurs de collectionner des cartes sans avoir à investir trop de temps ou d’argent.

Une façon de jouer plus accessible

Les combats dans Pokémon Trading Card Game Pocket seront également plus simples. Le but est de rendre le jeu accessible à un plus grand nombre, sans sacrifier le plaisir et la stratégie. Les batailles seront plus rapides, parfaites pour des sessions courtes entre deux activités. Mais ne vous inquiétez pas, la profondeur stratégique restera présente pour satisfaire les amateurs de duels Pokémon.

Un des points forts de cette version est l'introduction de cartes animées immersives. Ces cartes donnent vie aux Pokémon d'une manière nouvelle. Chaque partie devient alors plus interactive et visuellement attrayante. De plus, il sera possible d’échanger des cartes avec d'autres joueurs, ajoutant une dimension sociale qui renforcera l’esprit de communauté. Clairement un jeu que les streamers vont s'arracher. Pour rappel, le jeu sera disponible le 30 octobre 2024 sur iOS et Android.

