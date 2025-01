Même s'il n'a pas gagné dans sa catégorie aux derniers Game Awards, Pokemon TCG Pocket est LE carton mobile de 2024. Le fameux jeu de cartes à collectionner passionne toujours autant. Avec cette nouvelle itération vidéoludique, l'expérience est même poussée très loin, en recréant à l'écran les sensations d'ouverture de boosters et de rangement des cartes. Enfin, pour faire vivre sa dernière production, la Pokémon Company met en place des événements réguliers. Un nouveau vient justement de démarrer !

Une mascotte éternelle brille dans Pokemon Pocket

Le nombre de cartes à collectionner ne cesse d'augmenter dans Pokemon Pocket. Les joueuses et joueurs s'en donnent donc à cœur joie pour ouvrir leurs boosters journaliers. Mais ce sont les événements qui font avant tout vivre la communauté ! Un vient de se terminer pour conclure 2024 en beauté, laissant la porte ouverte à un tout nouveau avec une jolie carte promo à récupérer.

Du 31 décembre 2024 au 7 janvier 2025, Pokemon Pocket gâte une fois de plus sa communauté. Simplement en vous connectant au jeu, vous recevrez une nouvelle carte promotionnelle à l'effigie de Pikachu. L'artwork devrait d'ailleurs faire vibrer le cœur des fans de la première heure. On y retrouve les trois starters de la première génération (Bulbizarre, Carapuce et Salamèche), ainsi qu'Evoli, autre mascotte des jeux, notamment avec la sortie du Nintendo Switch de Pokémon Let's Go Evoli.

Ce n'est pas tout, car d'autres cadeaux vous attendent. Plusieurs missions de nouvelles années sont disponibles pour vous faire remporter des cartes de la nouvelle extension Mythical Island, lancée le 17 décembre dernier. Vous aurez aussi des packs de sabliers à la clef. Si vous n'avez encore jamais lancé le jeu, peut-être est-ce le moment de vous y mettre. Il n'est jamais trop tard pour commencer votre collection de cartes Pokemon !