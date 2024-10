Suite au terrible hack qui a frappé Game Freak, un des nouveaux jeux Pokemon à venir leake encore avec des révélations prometteuses et jamais vues dans la célèbre licence.

La semaine dernière, un leak massif laissait échapper pas moins de trois nouveaux jeux Pokémon activement en développement. Pour rappel, nous en avons appris plus sur Légendes ZA, Gaia, le jeu inaugurant la 10ème génération de la licence, et Synapse, un jeu multijoueur. C'est justement ce dernier qui leake à nouveau, et présente des mécaniques quasiment jamais vues dans la pourtant prolifique franchise.

Un nouveau jeu Pokemon qui va secouer les habitudes des fans ?

Avec la série Légendes, la franchise Pokemon offrait enfin du changement bienvenu à la formule que l'on connaît depuis maintenant des années. En coulisses, Game Freak développait toutefois, en partenariat avec ILCA (Diamant Étincelant et Perle Scintillante) un autre jeu ayant pour ambition d'encore changer la donne. Connu actuellement sous le nom de code Synapse, celui-ci fait l'objet d'un nouveau leak après les nouvelles de la semaine dernière.

Nous apprenons ainsi qu'il portait pendant un temps le nom de code Rodeo. Ce choix n'est clairement pas anodin pour ce jeu Pokemon orienté multijoueur. L'une de ses mécaniques principales serait en effet de chevaucher des monstres de poche et d'envoyer des Pokeballs sur ceux que l'on souhaite capturer depuis leur dos. Autre changement énorme pour la licence Pokemon, inspiration alléguée de Splatoon oblige : la présence d'équivalents d'armes pour aider nos compagnons dans un jeu centré sur les combats. Il semblerait que Palworld ait influencé Nintendo et Game Freak davantage que ce que l'on pouvait penser. C'est peut-être justement de ce nouveau jeu que provient le fameux brevet qui a motivé la convocation au tribunal de Pocketpair par le géant japonais.

Quoi qu'il en soit, ce fameux Pokemon Synapse ciblerait comme plateformes principales la Nintendo Switch et le mobile. Compte tenu de sa composant multijoueur, gageons qu'une forme de cross-plateforme ou de cross-play sera envisagée. Il faudra toutefois attendre des informations plus concrètes et officielles pour en avoir le cœur net. Ce autant s'agissant de son gameplay que son nom ou encore sa date de sortie.

Une évolution de la mécanique introduite dans Ecarlate et Violet ? © Game Freak/The Pokemon Company/Nintendo

