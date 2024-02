La licence Pokemon n'est pas prête de passer l'arme à gauche, mais on ne vous apprend rien. Ecarlate et Violet est loin d'être le dernier jeu à sortir sur nos écrans. Et ça, c'est sans parler des séries ou des films à venir dans les prochaines années. Mais alors, quand est-ce qu'on en saura plus sur son futur ? Le rendez-vous a été fixé par Nintendo le 27 février prochain, mais voilà, il s'est passé quelque chose entretemps. Un leak vient de faire une grosse révélation qui pourrait enflammer la communauté.

Pokemon Or et Argent bientôt de retour ?

Pour vous remettre dans le contexte, on a appris que le 27 février 2024 à 15h00, il y allait avoir un Pokemon Presents. Une date à laquelle les fans sont habitués, puisque c'est celle de l'anniversaire de la série de jeux. On a donc eu droit à un teaser, mais c'est tout. On n'en sait pas plus vis-à-vis de ce qui nous attend, et actuellement, les théories vont bon train. Néanmoins, il se pourrait bien que les versions Or et Argent fassent leur grand retour parmi nous. Si on l'affirme, c'est grâce à un leak repéré sur la chaîne Youtube officielle de la franchise.

Eh oui, il semblerait que les têtes pensantes derrière l'événement aient fait une bourde. Une petite vidéo a été postée et elle contient une description qui fait le lien direct avec Pokemon Or et Argent, sortis en 1999. Pour être plus précis, on peut voir le logo et l'artwork de la version Or. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? La piste du remake / remaster n'est évidemment pas à écarter, dans un style à la Let's Go, Pikachu ! ou Let's Go Eevee !. Il va sans dire que ça ferait des heureux, mais ce n'est pas la seule option.

En effet, Nintendo pourrait tout simplement décider de les faire venir sur le Switch Online, ce qui est peut-être un peu moins excitant qu'une refonte totale. La dernière possibilité, encore moins exaltante, c'est un hommage à ces jeux pour célébrer leur 25e anniversaire. On a fait le tour des hypothèses, mais une chose est - normalement - sûre, ils vont faire leur apparition à ce Pokemon Presents. Les fans sont à l'affût, d'autant plus que ce ne sera pas la seule annonce au rendez-vous. Loin de là même. Il faut juste attendre la semaine prochaine, mais ça devrait le faire.