Au-delà de la possibilité de renforcer sa collection de cartes en ouvrant des boosters, Pokemon Pocket dispose également de cartes secrètes qui peuvent totalement vous échapper. À l'heure actuelle, il existe sept missions cachées apparaissant dans l'onglet correspondant, avec comme récompenses pour certaines d'entre elles de puissantes cartes. En attendant que d'autres cartes secrètes sauvages apparaissent notamment via les nombreux événements à venir en jeu, voici comment attraper celles déjà répertoriées pour devenir le Dresseur Ultime.

Cartes secrètes sur table pour Pokemon Pocket et ses mystères

Disponible depuis fin octobre sur iOS et Android, Pokemon Pocket est déjà un carton phénoménal, signe que la franchise légendaire est très loin de prendre sa retraite. Histoire de motiver les dresseurs et collectionneurs à constamment revenir dessus, le jeu gratuit dispose de nombreuses activités et événements pour le garnir en nouveaux contenus. Parmi eux, des missions à compléter pour obtenir des récompenses. Il existe ainsi dans cette catégorie des missions secrètes bien cachées pour obtenir de puissantes cartes. Sans plus attendre, voici donc une liste détaillée de ces missions secrètes de Pokemon Pocket, comment les terminer et avec quelles récompenses à la clé.

Complétez le Pokedex Kanto de Pokemon Pocket

Comment la terminer : Collectionnez au moins une variante des 150 Pokémon originaux « Gen 1 » de Pokemon Pocket

Récompense : La carte Pokemon Pocket Mew

(Dracaufeu) Musée génétique Apex 1

Comment la terminer : Collectionnez les variantes complètes des cartes suivantes : Alakazam, Salamèche, Ortide, Lokhlass, Miaouss, Scarabrute, Galopa, Ramoloss.

Récompense : Pack Sabliers x12, Sabliers Merveilleux x36, Billets de boutique x10

(Mewto) Musée génétique Apex 2

Comment la terminer : Collectionnez les variantes complètes des cartes Pokemon Pocket suivantes : Bulbizarre, Osselait, Metamorph, Dracolosse, Nosferalto, Roucarnage, Porygon, Smogogo.

Récompense : Pack Sabliers x12, Sabliers Merveilleux x36, Billets de boutique x10

(Pikachu) Musée génétique Apex 3

Comment la terminer : Collectionnez les variantes complètes des cartes suivantes : Taupiqueur, Électrode, Évoli, Léviator, Nidoking, Nidoqueen, Ronflex, Carapuce.

Récompense : Pack Sabliers x12, Sabliers Merveilleux x36, Billets de boutique x10

Les Champions d'Arènes de la région Kanto 2

Comment battre : Collectionnez les variantes complètes des illustrations des 8 cartes Champions d'Arènes : Blaine, Pierre, Erika, Giovanni, Koga, Lt. Surge, Ondine, Sabrina.

Récompense : Pack Sabliers x12, Sabliers Merveilleux x48, Billets de boutique x10

L'Immersif 4

Comment la terminer : Collectionnez les variantes d'illustrations immersives de Dracaufeu EX, Mewtwo EX et Pikachu EX, ainsi que la carte Mew de la première mission secrète.

Récompense : Pack Sabliers x12, Sabliers Merveilleux x48, Billets de boutique x20

Le vol légendaire continue