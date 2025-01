Un vent de nouveauté s'apprête à souffler sur Pokemon Pocket. Les prochaines mécaniques se précisent et les nouveaux boosters se dévoilent, les fans vont en être dingues !

Depuis son lancement fin octobre, Pokemon Pocket est LA sensation mobile pour tout le monde. Le JCC tiré de la franchise vidéoludique historique a enfin droit à sa version numérique et ça cartonne. Les joueuses et les joueuses ouvrent chaque jour de nouveaux boosters et s'affrontent dans des duels stratégiques. Mais, au bout de plusieurs mois, il faut réussir à se renouveler. Des nouveautés arrivent dans une semaine, c'est ce que les fans attendaient !

Diamant et Perle à l'honneur dans Pokemon Pocket

Ce mois de janvier était très attendu de la communauté Pokemon Pocket. De fait, il va marquer l'arrivée de plusieurs nouveautés particulièrement attendues. Les équipes nous ont déjà exposé le système d'échange entre joueurs et de nouvelles précisions ont été données depuis. Sachez donc qu'il sera permis grâce à de nouveaux items : les Sabliers Échange et les Jetons Échange.

Mais la grosse nouveauté qui intéresse les joueurs, ce sont surtout les nouveaux sets de boosters ! Les rumeurs commençaient à enfler autour de la prochaine extension de Pokemon Pocket, la nouvelle est enfin tombée. C'est officiel : la quatrième génération, lancée par les jeux Diamant et Perle, sera au cœur de la prochaine extension. Le set “A2” s'intitule donc officiellement « Choc Spatio-Temporel ».

Cette extension sera composée de deux Boosters, à l'effigie des légendaires Dialga et Palkia. Mais ce ne seront pas les seules stars de ce nouveau set. Les trois starters seront dans la partie, ainsi que l'emblématique Lucario. Le nombre total de nouvelles cartes n'a pas encore été dévoilé, mais on a déjà quelques noms qui débarqueront le 30 janvier 2025 :

Lucario (⭐︎ : full art)

Dialga-ex (◇◇◇◇)

(◇◇◇◇) Palkia-ex (◇◇◇◇)

(◇◇◇◇) Pachirisu-ex

Tortipouss (◇)

Tiplouf (◇)

Ouisticram (◇)

Corboss

Cresselia

Griknot

Phyllali

Cynthia [Supporter]

Cette nouvelle extension devrait bouleverser les différentes métas notamment avec des cartes extrêmement puissantes, en témoigne les visuels ci-dessous. Ça va être de la folie.

Vous aurez le plaisir d'exposer vos nouvelles cartes (et les anciennes, bien sûr !) dans un nouveau portfolio. Celui-ci sera aussi aux couleurs de la 4G avec une illustration mettant Darkrai en lumière. Autre nouveauté intéressante : le type Métal devrait être davantage mis en avant. Voilà qui va dynamiser encore davantage vos combats dans Pokemon Pocket.



Illustrations de Planeta CG Works. © DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company

Quels seraient les plans pour ce TCG Pocket en 2025 ?

Pokemon Pocket témoigne d'ores et déjà d'un rythme bien huilé. À la sortie, les joueuses et les joueurs ont pu découvrir l'extension Puissance génétique et ses trois boosters. Puis, en décembre dernier, un mini-set, L'Île Fabuleuse, est sorti avec un seul booster. La suite devrait suivre la même dynamique.

C'est en tout cas ce que rapporte la leakeuse PokeGirlLauren. Bien qu'elle ait visé un jour trop tôt dans ses prévisions pour la sortie de l'extension Choc Spatio-Temporel, elle se montre plutôt juste en général. Or, selon ses estimations, Pokemon Pocket prévoirait de sortir 4 sets et 4 mini-sets par an.

Sans trop nous avancer, on peut donc s'attendre à ce qu'une nouvelle petite extension vienne compléter Choc Spatio-Temporel d'ici fin février ou courant mars. Étant donné que L'Île Fabuleuse mettait en avant Mew, en cohérence avec la première génération mise en avant dans Puissance Génétique, gageons que le prochain mini-set affichera Giratina, le troisième grand légendaire de la 4G présent notamment sur la jaquette de Pokemon Platine.

En attendant le 30 janvier, Pokemon Pocket a de quoi vous occuper. Prouvez vos compétences en duel dans l'événement insigne et renforcez vos decks avec l'apparition massive de Pokemon Psy qui a débuté ce matin. La nouvelle grande mise à jour arrivera donc une fois les deux événements terminés.