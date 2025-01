Pokemon Pocket accueille Choc Spatio-Temporel, sa toute nouvelle extension avec une tonne de nouveaux contenus. Avec plus d'une centaine de cartes et des cadeaux.

Depuis sa sortie, Pokemon Pocket est un vrai carton. Déjà dès son annonce, il avait conquis les fans. Il faut dire que la fièvre des cartes Pokemon a pris une toute nouvelle dimension depuis quelques années. Chaque extension physique est un évènement assez dingue pour les collectionneurs, et la version numérique est en train de s’installer sur les mobiles de plusieurs millions de joueuses et joueurs. Une folie qui ne va pas s’arrêter de sitôt puisqu’il y a déjà du nouveau.

La nouvelle grosse extension de Pokemon Pocket est dispo !

Nous y sommes, l’arrivée de la nouvelle extension de Pokemon Pocket avec une tonne de nouvelles cartes à collectionner, mais aussi une fonctionnalité extrêmement attendue. Annoncée depuis quelque temps après avoir fait l'objet de très nombreux leaks, la nouvelle extension Choc Spatio-Temporel est désormais disponible ! Elle met à l’honneur les légendaires Palkia et Dialga, deux pokemon surpuissants de la génération Diamant et Perle. Au total, ce sont pas moins de 155 nouvelles cartes normales et 52 secrètes, qui ont été ajoutées, avec de nouvelles missions et surtout une fonctionnalité hyper attendue.

Une fonctionnalité hyper attendue enfin dispo

Qui dit nouvelles cartes, dit forcément nouvelle méta. Pokemon Pocket risque d’être pas mal secoué dans les prochaines semaines avec l’arrivée de ces nouveaux monstres à collectionner. Heureusement, grâce aux échanges, vous pourrez certainement vous construire des decks autrement plus efficaces. La nouvelle fonctionnalité est arrivée dans la journée du 29 janvier 2025 et permet donc d’échanger des cartes avec d’autres joueurs.

Il y a tout de même quelques conditions :

Il faut que les deux joueurs soient amis

Une seule carte peut être échangée à la fois

Chaque échange a un coût qui se paye en Vitalité d’Échange, une ressource que l’on peut recharger avec le temps ou des objets payants.

Les cartes ne peuvent être échangées que si elles sont de la même rareté.

Seules les cartes de 1 à 4 diamants et une étoile peuvent être échangées.

Il faut en plus payer un coût supplémentaire pour les cartes très rares avec des Jetons d’Échange, là encore une ressource payante, ou échangeable contre des doublons de cartes rares.

C’est fastidieux et inutilement compliqué, mais soit, les échanges restent enfin possibles. Par contre, il faudra voir en amont avec vos camarades ce que vous voulez puisqu’il est actuellement impossible d’afficher la carte que l’on souhaite en échange de celle que l’on propose. On a aussi bon espoir qu’un marché en ligne puisse voir le jour un de ses quatre, ce qui serait extrêmement intéressant.

De nouvelles missions et des cosmétiques

Évidemment, qui dit nouvelle extension, dit forcément nouveaux évènements. Pokemon Pocket parle ici à tout le monde puisqu’il y a bien entendu de nouveaux défis Premium, pour ceux qui paye un pass spécial chaque mois, et d’autres, gratuits, à la portée de tous. Pour l’heure, ce sont les missions de decks et cartodex qui sont disponibles pour tout le monde. Il suffit pour ça d’ouvrir des boosters et de croiser les doigts pour tomber sur les bonnes cartes afin de récupérer gratuitement des decks de prêt complets, très utile pour les néophytes notamment, ou encore des jetons pour acheter des insignes.

Enfin, pléthore de nouveaux cosmétiques font également leur entrée aux couleurs de Darkrai, un pokemon légendaire :

Cadre Expo Darkrai

Rapide de jeu Darkrai

Pièce Darkrai

Couverture Darkrai

Protégèe Carte Darkrai

Des insignes Palkia et Dialga

Des cadeaux à récupérer gratuitement en lançant Pokemon Pocket

Pour fêter l’arrivée de sa nouvelle fonctionnalité d’échange, Pokemon Pocket fait deux jolis cadeaux à ses joueurs. Une fois la mise à jour effectuée, simplement en vous connectant, vous pouvez récupérer plusieurs objets utiles pour les échanges. Le jeu vous offre ainsi plusieurs centaines de Jetons Échange, ainsi qu’un paquet de Sabliers Échange. Il faudra cependant y penser puisque l’offre n’est valable que 30 jours, soit jusqu’à fin février.