La folie Pokémon est repartie de plus belle avec la sortie de Pokemon Trading Card Game Pocket. En une semaine, le carton de ce jeu gratuit s'est confirmé avec plus de 30 millions de joueuses et joueurs. Mais surtout, il a généré 14 millions de dollars en quatre jours. En dépit de la gratuité du titre, les utilisatrices et utilisateurs n'ont pas hésité à faire chauffer la carte bleue pour les beaux yeux de ces créatures toujours aussi populaires.

Les choses sérieuses commencent bientôt pour Pokemon Pocket

Pokemon Pocket Trading Card Game est bien un carton, mais maintenant, l'enjeu va être de durer dans le temps. Et pour cela, il faut avoir des plans à court, moyen et long terme, ce qui semble le cas. En fouillant dans les fichiers du jeu, des dataminers se sont aperçus qu'un nouveau booster A1a est prévu pour le 16 décembre 2024, tandis que la nouvelle extension de boosters A2 attendra le 29 janvier 2025.

Ces nouveautés majeures de Pokemon Pocket ont été confirmées en partie par les équipes de développement. Si le communiqué publié sur X ne donne pas de date précise, il promet bien de nouveaux boosters / packs d'extension très prochainement. « Pour commencer, nous prévoyons d'ajouter de nouveaux boosters d'ici la fin de l'année » explique le message. Mais ce post est surtout l'occasion de confirmer une fonctionnalité très attendue dans les prochaines semaines : la possibilité d'échanger ses cartes. Cette absence peut sembler étonnante, mais c'est une réalité. Pour l'instant, impossible de faire du troc dans Pokemon TCG. Cette fonctionnalité que les joueurs attendent est donc confirmée, mais... ce sera limité au début.

« De plus, nous prévoyons d'ajouter une fonctionnalité permettant d'échanger certaines cartes à partir de janvier 2025. Nous planifions d'élargir la sélection des cartes pouvant être échangées » indique la team de Pokemon Pocket. Vraisemblablement, une de ces deux nouveautés sera disponible à travers une « mise à jour majeure » sans plus de précision, mais les détails seront bientôt partagés. Enfin, Pokemon TCG Pocket annonce également que d'autres choses sont en route. « Nous avons également d'autres fonctionnalités en cours de développement, en dehors de la fonctionnalité d'échange présentée ici ».

Source : compte X officiel Pokémon TCG Pocket.