C’est le gros carton mobile de cet automne. Pokemon Pocket avait toutes les cartes en main pour être l’un des immanquables de l’année et ça n’a pas loupé. La proposition séduit le plus grand nombre, le jeu gratuit ayant réuni plus de 30 millions de joueurs en un peu plus d’une semaine, tout en ayant récolté environ 14 millions de dollars en l’espace de 4 jours seulement. Le phénomène est en marche et The Pokémon Company compte bien capitaliser dessus sur la durée. Justement, les prochaines nouveautés de Pokemon Pocket se seraient dévoilées à l’avance.

Les prochains nouveautés de Pokemon Pocket déjà connues

La folie des boosters n’est pas prête de s’arrêter. TPC misait gros sur son nouveau jeu gratuit et ses efforts ont visiblement payé. Le démarrage en fanfare de Pokemon Pocket laissait présager un suivi solide, ce qui semble se confirmer. Une fois n’est pas coutume, les datamineurs sont allés fouiller dans les entrailles des fichiers du jeu suite à la dernière mise à jour à la recherche de la moindre information et ils ont fait mouche. On apprend ainsi qu’un nouveau Booster (A1a) devrait faire son arrivée dans Pokemon Pocket dès le 16 décembre 2024. Vu le nom, il s’agirait davantage d’un booster spécial, similaire à celui actuellement disponible avec l’événement Lokhlass. Il faudrait alors patienter au 29 janvier 2025 pour voir arriver la nouvelle extension de boosters, l’A2.

Les enquêteurs des internets ont également trouvé qu’un nouveau niveau de rareté des cartes ferait son apparition très prochainement dans Pokemon Pocket, sans que l’on en sache plus. Un évent « Rare Picks » (sélection rare) serait aussi prévu pour la Pioche Miracle. Côté événements, les festivités devraient débuter dès le 21 novembre, sans doute pour le Black Friday, jusqu’au 28 novembre avec des « Apparitions massives ». Là encore l’essence même de l’événement est très floue.

Quelques cartes rares de Pokemon Pocket ©ThePokemonCompany

Il sera ensuite remplacé par un « Drop Event » du 28 novembre au 12 décembre 2024, qui laisse sous-entendre qu’il sera possible de gagner plus de cartes pendant cette période. Bulbizarre et Magnéti seront à l’honneur lors de la première partie de l’événement qui suivra. Évidemment, toutes ces dates sont sujettes à changement, mais cela donne une idée claire du planning de Pokemon Pocket. A noter qu’une mise à jour est prévue en interne pour le 30 novembre 2024. On espère qu’elle répondra aux demandes insistantes des joueurs, notamment en matière de JcJ.

Source : PokemonPocket_