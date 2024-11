Les monstres de poche ne montrent décidément pas de signe de fatigue. Fort de la grande longévité du jeu de cartes physiques, Pokemon Pocket est, près d'un mois après sa sortie sur iOS et Android, un carton planétaire. Aux dernières nouvelles, le titre de DeNA aurait déjà rapporté 120 millions de dollars de bénéfices. Avec une telle popularité s'accompagne toutefois une certaine propension aux leaks. C'est justement ce qui nous intéresse ici.

De nouvelles cartes gratuites ont leaké pour Pokemon Pocket

Compte tenu de l'énorme succès de Pokemon Pocket, le titre de DeNA semble avoir de beaux jours devant lui, avec un suivi régulier. Une telle chose avait déjà fait l'objet de leaks ce mois-ci s'agissant de la sortie prochaine de nouveaux boosters. Des leaks issus plus précisément de datamineurs. Ceux-ci frappent à nouveau, avec cette fois la découverte dans une mise à jour de l'application, de références à des événements promotionnels, et de nouvelles cartes gratuites qui vont avec. La dernière fuite de Pokemon Pocket révèle ainsi six nouvelles cartes promotionnelles qu'il sera possible de gagner gratuitement pour les prochains événements Pioche Miracle et Solo.

Ces leaks ont en premier lieu été repérés sur le subReddit dédié à Pokemon Pocket, avec des images des prochaines cartes gratuites promotionnelles à venir dans le jeu mobile gratuit. Les six nouvelles cartes en question comptent notamment Rondoudou, Onix, Amphinobi, Bulbizarre et Magnéti.

via Insider Gaming

Pour rappel, un autre événement bat actuellement son plein sur le jeu, centré sur les cartes de type Feu. Celui-ci se tiendra jusqu'au 28 novembre à 6h59. Si vous voulez tenter votre chance pour ajouter dans votre collection Pokemon Pocket des cartes emblématiques comme Arcanin EX, Salamèche et toutes ses évolutions ou encore celles de Goupix et Ponyta, il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter.

DeNA s'intéresse également à l'avenir pour son nouveau jeu phare, avec notamment une roadmap de fonctionnalités à venir dans les prochains mois, comme la possibilité particulièrement attendue de procéder à des échanges, prévue courant janvier 2025.

Source : Insider Gaming