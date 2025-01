Pokemon Pocket a lancé les échanges, mais comment gagner gratuitement et facilement des Jetons Echanges ? Comment fonctionne ce nouveau système ? On vous explique tout.

Véritable carton depuis son lancement, Pokemon Pocket fait fureur auprès des joueurs et ajoute régulièrement du nouveau contenu. Le 29 et 30 janvier 2025 l’extension Choc Spatio Temporel est sortie avec plus de 150 nouvelles cartes et plein de nouveaux défis, mais également la fonctionnalité d’Échange, très attendue par les joueurs. Malheureusement, cette dernière est plutôt fastidieuse à utiliser. Pokemon Pocket ne fait pas dans la simplicité, voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les échanges, les règles qui s’appliquent et comment gagner facilement des Jetons Échange indispensables pour profiter pleinement de cette nouvelle option. Sans oublier évidemment les cadeaux gratuits à récupérer pour le lancement.

C’est une nouvelle fonctionnalité annoncée dès la sortie de Pokemon Pocket qui est finalement arrivé avec l'extension Choc Spatio-Temporel fin janvier 2025. Les échanges permettent de faire des transactions avec vos amis, mais cela requiert un bon nombre de prérequis. Vous ne pouvez pas échanger tout ce que vous voulez, quand vous voulez par exemple. Sans oublier qu’il faudra des ressources pour que tout fonctionne.

(mis à jour le 31/01/2025)

Vous devez être amis avec les joueurs avec qui vous voulez échanger. Il n’y a aucune fonctionnalité de recherche.

Seules les cartes 1 à 4 diamants et une étoile peuvent être échangées.

Les cartes promo ne peuvent pas être échangées.

Une seule carte peut être échangée à la fois lors d’une transaction.

Vous ne pouvez échanger que des cartes de rareté équivalente.

Chaque échange à un coût en énergie et/ou en Jeton Échange.

Exemple d'échange dans Pokemon Pocket

Comment gagner des Jetons Échange gratuitement et facilement ?

Dans Pokemon Pocket, les Jetons Échange sont une ressource très importante pour faire des échanges de cartes rares. Et ils partiront excessivement vite tant le coût est élevé dès que l’on monte en rareté. De plus, contrairement à l’énergie d’Échange, autre ressource que l’on devra payer pour utiliser cette fonctionnalité, les Jetons ne se rechargent pas automatiquement.

(mis à jour le 31/01/2025)

Coût des échanges en Jetons Echange en fonction de la rareté :

Carte 1 à 2 Diamants : 0

3 Diamants : 120 jetons

4 Diamants (EX) : 500 jetons

1 étoile : 400 jetons

Pour récupérer des Jetons Échange, Pokemon Pocket ne propose qu’une seule solution au lancement : transformer nos doublons de cartes rares en objets. Comme pour mettre la main sur des tickets de boutique spéciaux, ou encore déverrouiller différents effets de carte, il faudra réduire en poussière ses cartes en trop pour récupérer des Jetons Échange. Seul problème là encore, la quantité gagnée est ridiculement faible et disproportionné. D’ailleurs, s’il n’est pas possible d’échanger des cartes de plus d’une étoile, on peut tout de même les détruire.

(mis à jour le 31/01/2025)

Quantité de Jetons Echange à récupérer en fonction de la rareté de la carte :

3 étoiles : 300 jetons

2 étoiles : 200 jetons

4 Diamants (EX) : 125 jetons

1 étoile : 100 Jetons

3 Diamants : 50 jetons

1-2 Diamants : 0 jeton

Comment détruire ses cartes contre des Jetons Échange sur Pokemon Pocket?

Rendez-vous dans votre collection de cartes

Sélectionnez la carte que vous souhaitez détruire.

Cliquez sur « Obtenir des objets » dans le menu qui s’affiche

Choisissez ensuite les Jetons Échange dans la sélection

Des cadeaux gratuits dans Pokemon Pocket, dont 500 Jetons Échange !

Pour le lancement de sa nouvelle extension et de sa fonctionnalité d'Échange, Pokemon Pocket offre plusieurs cadeaux à ses joueurs. Il s’agit de plusieurs centaines de Jetons Échange et de Sabliers Échange pour recharger l'énergie que l’on utilise à chaque transaction. L’offre spéciale n’est valable qu’une trentaine de jours donc vous aurez jusque fin février 2025 pour vous connecter et réclamer vos cadeaux !

Comment récupérer les 500 x Jetons Échange et 120 x Sablier Échange offerts sur Pokemon Pocket ?