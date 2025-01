La fièvre Pokemon s'est de nouveau emparé de nos téléphones depuis l'automne dernier. Cette fois, il ne s'agit pas de sortir pour aller à la chasse aux monstres de poche dans la rue, mais de collectionner les fameuses cartes à jouer ! Eh oui, c'est désormais possible de façon entièrement dématérialisée grâce à Pokemon Pocket. Le jeu mobile s'apprête d'ailleurs à accueillir une nouvelle fonctionnalité, mais ça risque de décevoir les joueurs.

Une fonctionnalité hyper attendue sur Pokemon Pocket

Lancé le 30 octobre 2024, Pokemon Pocket c'est un peu le rêve pour les fans de la célèbre licence. Le jeu permet d'ouvrir des boosters, collectionner vos cartes et de combattre avec ! Seulement une fonctionnalité emblématique manque encore à l'appel. Il s'agit du système d'échange de cartes.

Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit mis en place. L'icône apparaît d'ailleurs déjà sur le jeu. De son côté, l'équipe de Pokemon Pocket s'est fendue d'un communiqué pour commencer à détailler cette fonctionnalité. Avant de présenter ses spécificités, elle a rappelé qu'elle serait mise en place dès ce mois de janvier 2025.

☆Quant aux détails, il risque de décevoir quelque peu. À son lancement, Pokemon Pocket ne proposera les échanges qu'entre amis. Mais le hic, c'est que le système ne concernera que certaines cartes des deux extensions actuellement disponibles (Puissance génétique et L'Île fabuleuse). Plus que ça, il ne sera possible que pour les cartes 1 à 4 ◇ et 1 ☆. Cela exclura par exemple les cartes Promo.

Une part des joueuses et joueurs auraient préféré plus de liberté pour ce système d'échange. Là, les limitations ne leur permettront pas, par exemple, de tenter leur chance pour obtenir certaines des cartes les plus rares. Dans le même temps, on peut voir cela comme une façon de protéger les utilisateurs des tentatives d'abus. Cela expliquerait aussi de privilégier les amis mutuels, au moins dans un premier temps.

Cela dit, le système d'échange de cartes de Pokemon Pocket est voué à évoluer. L'équipe du jeu invite même les joueuses et les joueurs à transmettre leurs retours une fois essayé pour contribuer à l'améliorer. On se doute aussi que la nouvelle extension, qui doit également arriver ce mois-ci, sera incluse dans les échanges (soit immédiatement, soit un peu plus tard).