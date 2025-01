The Pokémon Company a visé juste avec Pokemon Pocket Trading Card Game, l'adaptation vidéoludique du jeu de cartes à collectionner et à jouer. Depuis son lancement le 30 octobre 2024, le titre a compatibilisé plus de 60 millions de téléchargements et a généré plus de 180 millions de dollars. Un carton qui a démarré avant la sortie et qui s'est poursuivi au fil des semaines. Pour agrandir la communauté et garder les fidèles actuels, le soft a le droit à des événements réguliers.

L'événement Pioche Miracle débute dans Pokemon Pocket

Si vous avez prévu de lancer Pokemon Pocket Trading Card Game dans les prochaines heures, vous allez pouvoir participer à la première phase d'un nouvel événement Pioche Miracle 3 qui fait la part belle à deux créatures bien connues des fans et des néophytes. Durant ce rendez-vous, vous pourrez récupérer deux cartes Promo-A Salamèche (032/P-A) et Carapuce (033/P-A) dans les Pioches Leveinard ou les Pioches Bonus.

Comme lors des précédents événements, Pokemon Pocket vous permettra également de mettre la main sur des Sabliers Miracle pour réduire le temps d'attente entre deux ouvertures de boosters, sur des Tickets Boutique Evènement pour faire le plein d'accessoires et de cosmétiques grâce aux Pioches Miracles Bonus, ou bien encore sur l'une des cartes en jeu en ce moment (Carapuce ou Salamèche). Les Pioches Leveinard, qui ont un coût de 2 vitalité miracle, ne contiennent que les cartes. À l'inverse, les Pioches Bonus comportent à la fois les précieuses cartes et les récompenses mentionnées.

Si vous avez suffisamment de Tickets Évènement, vous pourrez les échanger dans la boutique de Pokemon Pocket Trading Card Game. Au programme, il y a un arrière-plan de Blue, une couverture de Blue et Tortank et un arrière-plan Temple miniature pour la partie 1 de l'événement qui court jusqu'au mardi 14 janvier 2025 à 6h59. Lors de la partie 2, qui sera disponible du 14 janvier 2025 à 7h00 (heure française) au mardi 21 janvier 2025 à 6h59, vous pourrez avoir un protège-carte Tortank, un tapis de jeu Tortank, une pièce Pokémon ainsi qu'une icône Tortank, et de la poudre éclat (x50).





Les missions de l'événement Pioche Miracle 3

Durant cet événement Pioche Miracle 3 de Pokemon Pocket Trading Card Game, il y aura plusieurs missions pour obtenir des Tickets comme cadeaux.

Missions

Partie 1 Collecter une carte Carapuce = x1 Ticket Boutique Evènement Collecter une carte Salmèche = x1 Ticket Boutique Evènement Avoir recours à la pioche miracle 3 fois = x2 Tickets Boutique Evènement Utiliser à la pioche miracle 4 fois = x2 Tickets Boutique Evènement Utiliser à la pioche miracle 5 fois = x3 Tickets Boutique Evènement

Partie 2 Collecter 5 cartes de types Feu = x3 Tickets Boutique Evènement Rassembler 5 cartes de types Eau = x3 Tickets Boutique Evènement Obtenir 10 cartes de types Feu = x3 Tickets Boutique Evènement Récupérer 10 cartes de types Eau = x3 Tickets Boutique Evènement Utiliser la pioche miracle 1 fois = x1 Ticket Boutique Evènement Utiliser la pioche miracle 2 fois = x1 Ticket Boutique Evènement Avoir recours à la pioche miracle 3 fois = x1 Ticket Boutique Evènement Avoir recours à la pioche miracle 4 fois = x2 Tickets Boutique Evènement Utiliser la pioche miracle 5 fois = x2 Tickets Boutique Evènement Utiliser la pioche miracle 6 fois = x3 Tickets Boutique Evènement



Boutique