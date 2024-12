Le dernier jeu de la franchise Pokemon n’est peut-être pas un épisode principal, mais c’est tout de même un énorme carton. Pocket Pocket est disponible depuis plusieurs semaines maintenant et fait le bonheur de millions de joueurs sur mobile. Le jeu de cartes ne cesse d’être mis à jour depuis et les évènements s'enchaînent d’ailleurs plutôt rapidement avec à chaque fois, plusieurs récompenses intéressantes.

Un nouveau gros évènement disponible sur Pokemon Pocket

Après un évènement autour des pokemon feu et plante, c’est désormais le type electrik qui est mis à l’honneur. Pokemon Pocket vient en effet de lancer un nouvel évènement entièrement consacré aux petits monstres de type electrik avant un Electhor EX en guise de carte spéciale. Durant ce nouvel event, il sera possible de remplir de nouvelles missions afin de mettre la main sur tout un tas de cadeaux. De plus, vous pourrez rencontrer des pioches miracle spéciales avec à la clé, la possibilité de tomber sur des cartes rares, 100% de type electrik, mais aussi des sabliers miracles, ou des tickets boutique. L'événement spécial se tiendra du 26 décembre au 1er janvier 2025 à 7h.

Voici toutes les récompenses qu'il sera possible de trouver dans les pioches miracles :

Electhor-EX

Magneton

Raichu

Elektek

Major Bob

Mygavolt

Wattapik

Pikachu

Iguolta

Statitik

Dedenne

Magneti

Galvaran.

Ticket Boutique x 1

Sablier Miracle x 1

Sablier Booster x 1

Pour rappel, Pokemon Pocket s'est récemment mis à jour en proposant de nouveaux boosters et de nouvelles cartes à collectionner dont le surpuissant Celebi. D'autres mises à jour très attendues arriveront prochainement avec notamment de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs sont déjà en train d'attendre ardemment l'arrivée des échanges, qui devraient assurément cartonner. 2025 devrait être une année chargée.