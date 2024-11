Pokémon Pocket dévoile un évènement d’envergure avec une avalanche de nouvelles cartes et des récompenses variées, incluant des tickets, et bien plus encore.

Fraîchement débarqué, Pokemon Pocket connaît déjà un succès phénoménal. Chaque jour, des milliers de joueurs se connectent pour ouvrir des boosters, compléter leur collection et s’affronter en duel. Si le jeu de cartes à collectionner séduit par sa mécanique bien ficelée, il souffre encore d’un léger manque de contenu pour captiver sur le long terme. Heureusement, le studio ne manque pas d’idées pour y remédier. Notamment avec des événements !

Un nouvel évènement sur Pokemon Pocket

Depuis son lancement, Pokemon Pocket a déjà proposé plusieurs animations captivantes. Entre un évènement dédié à Lokhlass EX, permettant de décrocher des cartes rares en affrontant l’IA, une boutique éphémère centrée sur Miaouss et Leveinard, et un événement de type feu, les joueurs ont eu de quoi s’occuper. Cette fois, il s'agit d'un événement type herbe pour que tout le monde puisse profiter. Après le feu, il fallait bien que cela arrive.

Du 29 novembre au 13 décembre 2024, les joueurs de Pokemon Pocket peuvent plonger dans l’évènement butin Florizarre, une opportunité exceptionnelle pour collectionner de nouvelles cartes et relever des défis captivants. Voici un résumé détaillé de l’évènement, ses récompenses et ses subtilités.

Florizarre

Amphinobi

Spectrum

Onix

Rondoudou

Sablier Booster : jusqu’à 8 unités pour les niveaux les plus avancés.

jusqu’à 8 unités pour les niveaux les plus avancés. Poudre Éclat : entre 50 et 200 unités selon la difficulté.

entre 50 et 200 unités selon la difficulté. Ticket Boutique : obtenez entre 1 et 3 tickets selon les performances.

obtenez entre 1 et 3 tickets selon les performances. Points d'expérience (PX) : de 25 à 100 selon le niveau.

de 25 à 100 selon le niveau. Booster Promo Série B, vol. 1 (probabilité de 51 % à 100 % selon la difficulté).

(probabilité de 51 % à 100 % selon la difficulté). Poudre Éclat supplémentaire (100 % de chance dans chaque niveau).

(100 % de chance dans chaque niveau). Ticket Boutique bonus (entre 38,7 % et 75,5 % de probabilité).

Un évènement Pokemon riche en récompenses, idéal pour enrichir vos decks et relever des défis stratégiques.

Qu'attendre pour la suite ? Un événement de type eau ? C'est fort possible. Wait and see.

Source : Pokemon Pocket