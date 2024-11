Pokemon Pocket lance un nouvel évènement de grande envergure avec un déluge de cartes à gagner et plein de récompenses. Dont des Tickets, des sabliers et plus encore.

À peine arrivé chez nous, Pokemon Pocket est déjà un immense carton. Des milliers de joueurs s’y agglutinent chaque jour, ouvrent des boosters, collectent des cartes et s'affrontent en versus. Pour l’heure, le jeu de cartes à collectionner n’est pas mal du tout, mais manque encore un peu de contenu pour nous tenir en haleine. Heureusement, le studio pense à tout.

Un nouvel évènement sur Pokemon Pocket, spécial carte Feu

Depuis sa sortie, Pokemon Pocket a déjà eu le droit à quelques animations. Un petit évènement autour de Lokhlass EX qui nous permettait d’affronter l’IA pour gagner de précieuses cartes rares, mais aussi quelques autres petites choses comme une boutique spéciale Miaouss et Leveinard ou des pioches miracles spéciales et un event pour les combats joueurs contre joueurs, toujours actif d'ailleurs (jusqu'au 28 novembre).

Mais cette fois-ci, il y a de nouvelles festivités hautement plus ambitieuses et chargées en récompenses : une arrivée massive de pokemon feu et tout ce qui va avec.

Ce nouvel évènement de Pokemon Pocket se déroulera du 22 au 28 novembre à 6h59. Durant cette période il sera possible de remplir des missions spéciales afin de remporter une tonne d’objets comme des sabliers et des Tickets Boutique mais également d’avoir accès à des Pioches Miracles ultra rares. Pour le prix de 3 vitalités miracles, vous pourrez donc tenter de remporter plusieurs cartes puissantes et surtout rares, toutes de type feu.

Voici toutes les récompenses possibles lors des tirages :

Caninos

Arcanin EX

Salamèche

Reptincel

Dracaufeu

Sulfura

Goupix

Feunard

Ponyta

Galopa

Magmar

Afflamatoir

Auguste

Ticket Boutique

Sablier Miracle

Sablier Booster

Ceux qui en avaient ras le bol des decks Dracaufeu n'ont visiblement pas fini d'en voir. Avec cette avalanche de Pokemon feu, il faut peut-être penser à sortir quelques Tortank, Staross, Beldeneige et autres Artikodin EX accompagnés d'une certaine Ondine. Une idée, juste comme ça.

Source : Pokemon Pocket