Pokemon Trading Card Game Pocket continue de séduire les joueurs avec un nouvel événement qui promet de tester vos talents. Baptisé Genetic Apex SP Emblem Event 1, ce défi PvP est disponible depuis le 9 décembre et se poursuivra jusqu’au 16 décembre. Il s’agit d’une occasion parfaite pour les fans de prouver leur maîtrise du jeu tout en remportant des récompenses exclusives.

Un événement conçu pour les compétiteurs de Pokemon Pocket

L’objectif principal de cet événement Pokemon est simple en apparence : remporter jusqu’à cinq victoires consécutives en mode événement. Mais attention, chaque défaite remet votre progression à zéro, rendant la quête des emblèmes particulièrement exigeante.

Les emblèmes à gagner varient selon votre performance, et le plus prestigieux est orné d’une couronne dorée et violette. Vous pourrez l’afficher sur votre profil en jeu pour montrer à la communauté que vous êtes un adversaire redoutable.

Des missions accessibles pour tous

Si vous préférez une expérience plus détendue, pas de souci. L’événement propose également 10 missions spéciales qui ne nécessitent pas de participer au mode événement. En affrontant vos amis ou en jouant des matchs aléatoires, vous pourrez débloquer des Pack Hourglasses et du Shinedust.

En complétant toutes les missions, vous pouvez gagner jusqu’à 24 Pack Hourglasses et 3 850 Shinedust. De quoi enrichir votre collection et préparer vos futurs decks sans la pression des combats consécutifs. L’événement Genetic Apex SP Emblem Event 1 n’est qu’un début. Les développeurs ont annoncé l’arrivée de nouveaux booster packs d’ici la fin de l’année. Bonne nouvelle : les boosters Genetic Apex resteront disponibles après la prochaine extension, vous laissant le temps de compléter votre collection.

Autre fonctionnalité très attendue, le troc de cartes sera progressivement déployé à partir de janvier 2025. Les joueurs pourront échanger certaines cartes, rendant le jeu encore plus interactif et social. Depuis son lancement fin octobre, Pokemon TCG Pocket s’est imposé comme un incontournable pour les fans de Pokémon. Avec plus de 200 millions de dollars de revenus en seulement un mois, il se place déjà parmi les jeux les plus populaires de la franchise.

Source : The Pokemon Company