Depuis sa sortie, Pokemon Pocket n’a pas chômé. Les évènements se sont enchaînés assez rapidement, jonglant entre JcE et JcJ avec à chaque fois une tonne de nouvelles cartes à collectionner. La prochaine extension arrivera d’ailleurs d’ici la fin du mois de janvier et apporte, là encore, pléthore de nouvelles créatures, objets et dresseurs. De quoi certainement bousculer la meta actuelle. Mais avant ça, le jeu propose encore un évènement pour mettre la main sur des cartes en pagaille.

Un événement arrive dans Pokemon Pocket, c'est Tortank la grande star !

L’évènement se déroule du mardi 7 janvier 7h jusqu’au mardi 21 janvier 6h59. Durant l'évènement, vous pourrez remplir diverses missions pour récupérer des récompenses, mais aussi avoir accès à des pioches miracles spéciales et une boutique évènementielle pour venir y déposer vos tickets.

Après le type plante avec Florizarre, feu avec le sublime Dracaufeu ou encore electrik avec la mascotte Pikachu, c’est au tour du type eau d’être sur le devant de la scène. Et ce sera donc Totrank qui sera mis à l'honneur. Le célèbre pokemon de 1ere génération est au centre de ce nouvel évènement durant lequel vous pourrez gagner des cartes promotionnelles, mais aussi des cosmétiques tels qu’un jeton spécial aux couleurs de Tortank, un arrière plan représentant Blue, célèbre héros des premières versions Gameboy de Pokemon, ou encore un dos de carte. À noter que Salamèche s'infiltre lui aussi dans les pioches miracles spéciales.

Voici toutes les récompenses qu’il sera possible de récupérer :

Carapuce - promo

Salamèche - promo

Ticket Boutique

Sablier Miracle

Cosmétique disponible dans la boutique évènement

Arrière-plan Blue

Couverture Blue & Tortank

Arrière-plan Templus Miniature

Protège carte Tortank

Tapis de jeu Blue & Tortank

Icône Tortank

Jeton Pokemon Tortank

Poudre Éclat x 50

Pour rappel, le jeu Pokemon TCG Pocket est disponible gratuitement sur iOS et Android.