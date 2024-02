Pokemon et le jeu vidéo, c’est une grande histoire d’amour. Une histoire qui s’étend au-delà des consoles et des RPG et le dernier jeu annoncé risque de taper dans l’œil de plus d’un joueur.

C’est le petit rendez-vous annuel des dresseurs : le Pokemon Presents. Une petite diffusion en direct d’une quinzaine de minutes riche en annonces pour les célébrer les débuts de la licence dans le monde du jeu vidéo. L’occasion de faire un point sur les titres actuels, comme les nombreux titres mobiles, et leurs contenus et mises à jour à venir, mais aussi de découvrir les prochaines productions majeures. Avant de lâcher le nom du prochain jeu qui sera disponible sur Nintendo Switch et sa successeure, l’entreprise avait une petite surprise de taille pour nous, bien qu’elle tiendra dans notre poche. Attention, il risque d'en rendre plus d'un accro.

Pokemon Pocket annoncé pour cette année

L’année 2025 sera donc marquée par l’arrivée de Pokemon Legends ZA, le prochain épisode majeur de la licence. Un titre qui semble puiser ses inspirations de notre belle Paris, le métro et les préparations des J.O en moins. Si The Pokémon Company joue la carte du mystère pour l’instant, sans doute jusqu’à l’annonce de la Nintendo Switch 2, l’entreprise s’est montrée plus bavarde quant à sa seconde grosse annonce de la journée : Pokemon Pocket. Prévu pour le courant 2024 sur iOS et Android, il se présente comme une version modernisée et réimaginée du jeu de cartes à collectionner JCC Pokémon. Interface plus épurée, échanges avec ses amis, ouverture des boosters, combats fondés sur le système de combat classique du JCC, mais suivant des règles simplifiées., artworks des cartes immersifs... le jeu mobile s’annonce déjà comme un incontournable auprès des collectionneurs.

Pokemon Pocket est développé en étroite collaboration avec Creatures Inc, les concepteurs du jeu de cartes à collectionner papier, mais c’est DeNA (Animal Crossing: Pocket Camp, Pokémon Masters EX), qui sera chargé de lui donner vie. « Vous pourrez y collectionner aisément des cartes Pokemon comme le font de nombreux fans à travers le monde depuis 1996, mais dans un nouveau format numérique », a expliqué Takato Utsunomiya, directeur de The Pokémon Company, lors de la présentation.

Le communiqué officiel du jeu a confirmé qu’il sera possible d’ouvrir deux boosters gratuitement chaque jour, sachant que l'on pourra également collectionner les cartes avec leurs artworks d’origines comme des nouveaux spécialement créés pour l'occasion. Vous avez dit Marvel Snap ? Elles seront d'ailleurs dotées d’effets spéciaux exclusifs à cette adaptation numérique. Pokemon Pocket sera un free-to-play. De plus amples informations sont attendues dans le courant de l'année.