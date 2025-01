Depuis sa sortie fin octobre, le jeu mobile Pokemon Pocket est littéralement un carton mondial ayant accueilli des millions de joueurs. Ne manquait plus que l'échange de cartes, une fonctionnalité extrêmement demandée par la communauté, pour que la fête soit complète. Celle-ci arrive d'ailleurs aujourd'hui, mais avec plusieurs restrictions. Il ne sera par exemple possible de le faire qu'entre amis, et avec des cartes de même rareté. Malgré ces nombreuses limitations, les équipes derrière le jeu s'attendent à des dérives et mettent en garde les joueurs.

Pokemon Pocket anticipe les échanges potentiellement frauduleux

Qui dit jeu extrêmement populaire dit forcément une certaine probabilité pour des actes répréhensibles. Pokemon Pocket devrait ne pas faire exception à la règle lorsqu'arrivera la tant attendue fonctionnalité d'échanges de cartes. DeNA et Creatures Inc, les studios derrière le jeu mobile en vogue, s'attendent en effet à ce que certains en profitent pour s'adonner à des « comportements inappropriés », notamment via des échanges contre de l'argent.

En amont du déploiement de l'échange sur Pokemon Pocket dans la journée, les conditions d'utilisation s'adaptent en conséquence. Ainsi, tout « comportement inapproprié » comme de la triche ou toute action portant atteinte à un « environnement sain pour tous » sera passible d'un avertissement et d'une suspension de compte pour les joueurs les moins sages. Les changements des conditions d'utilisation du jeu semblent principalement cibler une pratique appelée « Wonder Pick farming ». À savoir créer des nouveaux comptes et espérer récupérer un premier pack où une carte rare est garantie, puis vendre le code ami de l'heureux compte à des personnes intéressées.

Les équipes derrière Pokemon Pocket semblent avoir cela dit anticipé de nombreux scénarios similaires, puisque l'échange ne concernera dans tous les cas pas les trois catégories de cartes les plus rares. Quoi qu'il en soit, vous trouverez les nouvelles conditions d'utilisations directement sur le menu d'accueil du jeu, en passant par l'onglet « Autres ». Reste à voir si les joueurs les plus retors auront trouvé des parades pour les contourner ou non.

Source : Reddit