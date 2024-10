Les prochains jeux Pokémon viennent de fuiter suite à un piratage massif, l'occasion d'en savoir plus sur ce qui nous attend à l'avenir. Il y en a pour tout le monde.

Récemment, Game Freak, le célèbre développeur de la franchise Pokemon, a été victime d'un piratage d'envergure. Ce hack a révélé des informations sensibles non seulement sur les employés de la société, mais aussi sur des projets de jeux à venir. Alors que Game Freak s'efforce de régler la situation et de sécuriser ses données, plusieurs détails croustillants concernant de futurs jeux Pokémon ont fuité. Voici ce que l’on sait sur ces projets, qui suscitent déjà l'enthousiasme des fans.

Un piratage qui secoue Game Freak pour Pokemon

Le 13 octobre 2024, Game Freak a confirmé une violation massive de ses données. Plus de 2 000 documents confidentiels ont été dérobés, dont des informations personnelles d'employés actuels, anciens et contractuels. Ces informations, qui incluent des noms, adresses, emails et numéros de téléphone, ont ensuite été partagées en ligne.

Game Freak a rapidement réagi en publiant un communiqué pour présenter ses excuses et rassurer ses équipes. L’entreprise a également précisé que la faille de sécurité avait été corrigée. Toutefois, en plus des données personnelles, le piratage a révélé plusieurs informations sur les projets Pokémon à venir. C'est là que cela devient intéressant pour les joueurs !

© Gameblog

3 jeux se dévoilent un peu

L'une des premières révélations concerne un nouveau jeu dans la lignée de Pokemon Legends: Arceus. Intitulé Pokémon Legends: Z-A, ce projet était initialement prévu pour 2024. Il semble que ce titre explorera encore plus l'univers Pokémon.

Développé pour la Nintendo Switch actuelle, Pokémon Legends: Z-A promet de plaire aux fans du jeu précédent avec son style aventure et ses mécaniques ouvertes. Si vous avez apprécié l'exploration de Legends: Arceus, vous allez probablement adorer cette suite spirituelle qui pousse encore plus loin l'expérience.

Autre grande révélation : Pokemon Gaia. Ce jeu, qui marquera la 10e génération de la franchise, est actuellement en développement sous ce nom de code. Selon les fuites, deux versions du jeu sont prévues, portant les noms japonais "K" et "N". Le thème principal du jeu serait axé sur l'exploration d'un archipel, avec une forte dimension d'aventure insulaire. Développé pour la future console Switch 2, une version du jeu est également en test pour la Switch actuelle.

D u multijoueur inspiré de Splatoon

Enfin, Pokemon Synapse est un autre projet qui a fait parler de lui. Ce jeu multijoueur, développé en partenariat entre ILCA (le studio derrière les remakes de Diamant Étincelant et Perle Scintillante) et Game Freak, est décrit comme étant similaire à Splatoon.

Cependant, il ne s'agit pas d'un MMO, comme certains l’avaient imaginé, mais plutôt d'un jeu compétitif multijoueur avec des batailles dynamiques. Avec un style visuel probablement plus coloré et dynamique, Pokémon Synapse pourrait bien apporter une nouvelle dimension à l’univers Pokémon, centrée sur l’action et la stratégie en ligne.

Source : resetera