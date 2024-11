Pokemon frappe fort pour célébrer le lancement de sa dernière extension du jeu de cartes à collectionner, Écarlate & Violet – Étincelles Déferlantes. La franchise organise un événement inédit : un marathon d’unboxing en direct de 24 heures. Le but ? Battre le record du monde Guinness du plus long unboxing jamais réalisé. On vous explique tout sur cet événement exceptionnel et sur les nouveautés qui l’accompagnent.

Pokemon veut battre un record

L’événement débutera le 21 novembre à 13h pour se terminer le 22 novembre à 13h. Pendant 24 heures, des créateurs de contenu venus de toute l’Europe se relaieront pour ouvrir des milliers de packs de cartes Pokémon. Les participants viennent de France, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et du Royaume-Uni, rendant ce défi aussi international qu’ambitieux.

Cet unboxing géant sera retransmis en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de The Pokémon Company International. Les spectateurs pourront non seulement suivre l’événement, mais aussi tenter de remporter des produits Pokémon exclusifs en participant à des concours et giveaways.

Qu’y a-t-il dans l’extension ?

Disponible depuis le 8 novembre 2024, cette extension propose une foule de nouveautés pour les collectionneurs et joueurs de JCC. Elle met en avant les Pokémon-ex Téracristal Stellaire, introduisant de nouvelles stratégies inspirées des jeux vidéo Pokemon Écarlate et Pokémon Violet.

Voici quelques cartes phares à découvrir :

Pikachu-ex , avec sa redoutable attaque Éclair Topaze.

, avec sa redoutable attaque Éclair Topaze. Noadkoko d’Alola , dans une version ex Téracristal Stellaire.

, dans une version ex Téracristal Stellaire. Des Pokémon Dragon impressionnants et des cartes liées au Terra-Dôme.

Avec ce marathon d’unboxing, Pokemon offre un moment unique à ses fans. C’est l’occasion de découvrir des cartes inédites, d’interagir avec des créateurs de contenu et, pourquoi pas, de gagner des produits exclusifs.

Source : The Pokemon Company