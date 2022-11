Pokemon Ecarlate & Violet sont enfin sortis et si les premiers retours, de la presse et des joueurs sont bons, tout le monde s’accorde à dire qu’il y a des soucis de performances.

Alors oui, Pokemon Écarlate & Violet sont vilains comme des poux, il n’empêche qu’ils sont visiblement très bons et que les joueurs aimeraient pouvoir en profiter dans d'excellentes conditions.

Ils sembleraient donc que la transition vers l'open world ne se passe pas totalement comme prévu pour cette neuvième génération de petits monstres. Heureusement, il existe une astuce pour améliorer les performances, en attendant de futurs patchs officiels. D’après un utilisateur Twitter, Pokemon Écarlate et Violet auraient de gros problèmes de mémoire dans les zones chargées en détails. Problèmes qui se répercutent parfois de manière assez inattendue pour aucune raison apparente.

Pour corriger le souci, l’astuce est donc tout simplement de relancer son jeu une fois entré en ville ou à l’apparition de chutes de framerate trop importantes. Cela permettrait alors de rétablir un taux de framerate convenable. Cependant, il est à noter que la solution n’est que temporaire. Plusieurs joueurs ayant déjà testé l’astuce affirment en effet que les chutes de framerate reviennent quoi qu’on fasse.

Game Freak devrait certainement se pencher sur le sujet d’autant qu’à part sa partie technique, cette 9G semble partir du bon pied et semble globalement être appréciée des fans. On se souvient d’ailleurs que ce sont aussi des problèmes techniques qui avaient entaché l’expérience de Légendes Pokemon : Arceus, pour pas avare en bonnes idées. Ce dernier arrivait à proposer un vrai renouvellement et un monde semi-ouvert, mais été malmené par des chutes de framerate un poil trop fréquente et des graphismes d'un autre âge. Et il semblerait que ce soit ici aussi le cas dans ce Pokemon Écarlate & Violet, mais nous vous donnerons bientôt une critique définitive, ici même sur Gameblog, dès que l'on aura terminé notre balade en Paldea.