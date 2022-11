Ce sont au total plus de dix heures de gameplay de Pokemon Ecarlate & Violet et ce n’est pas prêt de finir puisque le jeu est en train d’être steamé.

Nouveau coup dur pour Nintendo qui a décidément bien du mal à canaliser les fuites autour de ses exclusivités Nintendo Switch. Après Bayonetta 3 tout récemment, c’est désormais Pokemon Ecarlate / Violet qui est victime d’un leak pour le moins inattendu.

10 heures de leak pour Pokemon Ecarlate & Violet

Attendues pour le 18 novembre, des copies de Pokemon Ecarlate & Violet semblent déjà dans la nature. Ce sont en effet pas moins de 10 heures de gameplay qui ont été diffusées sur la Toile plus d’une semaine avant sa sortie et ça continue. Depuis cette nuit, un utilisateur streame en effet le jeu dans le plus grand des calmes sur une plateforme assez peu connue du grand public Trovo.live. Pour les plus curieux qui n'ont pas peur de se faire spoiler, rendez-vous à cette adresse pour découvrir ses aventures dans la région de Paldea avant que le courroux de Nintendo ne sévisse.

Pour l'instant, impossible de savoir avec certitude la provenance de cette fuite, mais il s'agit très probablement d’une version crackée obtenue suite à une mise à jour de l'e-Shop. Alors qu’Internet s’enflammait il y a quelques heures sur le leak d’une des évolutions d’un des starters de Pokemon Ecarlate & Violet, ce sont désormais tout un tas de nouvelles créatures qui ont été montrées avant l’heure. Attention donc si vous vous promenez sur les réseaux sociaux, puisque des spoilers risquent déjà de pulluler. On vous recommande donc les mesure habituelles : muter tous les hashtags et les mots possibles pour éviter toute déconvenue.