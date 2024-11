Le carton de Pokémon Pocket ne devrait pas entacher la fréquentation de Pokemon Ecarlate & Violet qui est toujours aussi populaire. Au 30 septembre 2024, les jeux exclusifs à la Nintendo Switch se sont vendus à plus de 25,69 millions d'exemplaires dans le monde entier. Une sacrée performance qui permet à ce duo de trôner encore à la troisième place des épisodes les plus vendus de toute la licence, après Rouge, Bleu et Vert ainsi qu'Épée & Bouclier.

Un nouveau raid Téracristal pour Pokemon Ecarlate et Violet (S46/47)

Faites semblant d'être surpris, mais Pokemon Ecarlate & Violet accueille encore un nouveau raid Téracristal 7 étoiles du vendredi 15 novembre 2024 à 1h00 jusqu'au lundi 18 novembre 2024 à 00h59. Qui est l'heureux élu cette fois ? Affutez vos pokéball pour capturer un Torterra doté de l'Insigne Surpuissant pour changer... Un pokémon redoutable qui sera de type Téracristal Sol. Comme à l'accoutumée, cette chasse est bien encadrée étant donné qu'il ne peut être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde de Pokemon Ecarlate et Violet.

De plus, si vous avez déjà attrapé ce Torterra surpuissant dans vos filets lors d'un raid Téracristal, il est inutile de tenter ce combat au sommet, sauf si vous voulez collecter d'autres récompenses. Si c'est la première fois et que vous n'êtes pas disponible ce week-end, Pokemon Écarlate et Violet a déjà prévu une séance de rattrapage. Elle aura lieu entre le vendredi 22 novembre 2024 à 1h00 et le lundi 25 novembre 2024 à 00h59. « Tout au long de l’évènement, ce Torterra possédera les mêmes caractéristiques (insigne, talent et capacités), quel que soit le moment de sa capture ».

La façon de récupérer ce pokémon Torterra doté de l'Insigne Surpuissant ne diffère toujours pas. Vous êtes probablement un expert, mais voici un petit tutoriel de rigueur.

Lancer Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

S'assurer d'avoir la dernière mise à jour installée

Avoir terminé le scénario principal si vous jouez en solo

Etre abonné au Nintendo Switch Online

Aller sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Séléctionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

En guise de rappel, il y a également des pokémon mythiques gratuits à ajouter à votre pokédex via des codes mystères.

Source : site officiel Pokémon.