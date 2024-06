De nouveaux raids d'exception vous attendent dans Pokemon Ecarlate et Violet. Foncez sans attendre pour capturer un Pokemon rare et renforcer ainsi votre équipe.

La 9e génération de Pokemon a su séduire le public en apportant un véritable coup de fraîcheur à la franchise. Mais, pour le coup, quelque chose de plutôt bouillant démarre aujourd'hui. De fait, Ecarlate et Violet proposent régulièrement des événements temporaires. C'est l'occasion, pour les joueurs et joueuses, d'affronter et/ou d'attraper des monstres de poches rares et très puissants. Alors découvrez ce que le week-end vous réserve.

Un nouveau raid est lancé dans Pokemon Ecarlate et Violet

Avis aux dresseurs et dresseuses de Pokemon Ecarlate et Violet, un événement palpitant commence dès aujourd'hui ! Du 14 au 17 juin 2024, foncez pour de nouveaux raids Tera 7 étoiles. Une fois encore, la Pokémon Company et Game Freak nous ont préparé du lourd. Comme annoncé sur le site officiel, vous allez pouvoir capturer nul autre que Roitiflam, l'évolution maximale de Gruikui, le starter de feu de la 5e génération.

Mais, pour l'occasion, notre seigneur flamboyant a une particularité... De fait, ce Roitiflam doté de l'insigne “Surpuissant” délaisse le type feu qu'il a d'ordinaire au profit du type électrique. C'est donc un Pokemon unique et particulièrement intéressant d'un point de vue stratégique sui vous attend. Mais, pour réussir le défi, il faudra ruser. Montez une équipe de créatures de type sol et partez à l'assaut !

Toutefois, si jamais vous passez à côté de cette occasion, un nouvel événement débutera du 21 au 24 juin 2024. Vous aurez peut-être de nouveau la possibilité de capturer ce Roitiflam surpuissant et, ainsi, de renforcer considérablement votre équipe.

Pour vous lancer dans les raids Tera au cristal noir, vous devez finir l'aventure principale de Pokemon Ecarlate et Violet. Pensez également à mettre à jour vos actus Poke Portail. Pour cela, votre console Switch doit être connectée à internet — mais, à l'exception des raids en ligne, vous n'avez pas besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Rendez-vous dans le menu Poke Portail, rubrique « cadeau mystère » et demandez à recevoir les fameuses actus.