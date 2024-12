Le succès récent de Pokémon Pocket ne semble pas freiner l’engouement pour Pokemon Écarlate & Violet. Les exclusivités Nintendo Switch continuent de séduire, avec plus de 25,69 millions d’exemplaires vendus dans le monde au 30 septembre 2024. Une popularité qui ne faiblit pas !

Un nouveau raid Téracristal pour Pokemon Ecarlate et Violet

Cette semaine, Pokemon Écarlate et Violet propose plusieurs événements qui devraient ravir les Dresseurs. Entre des Raids Téracristal excitants et des apparitions massives, il y a de quoi s’occuper dans l’univers des Pokémon. Voici tous les détails pour ne rien manquer.

Les Raids Téracristal mettent cette fois en lumière Courrousinge et Scalproie, deux Pokémon impressionnants à affronter. Cet événement fait partie de la série "Raid Worthy" et prépare le terrain pour l’arrivée de Rayquaza chromatique la semaine prochaine. Ces Raids sont disponibles jusqu’au jeudi 19 décembre à 23h59, alors ne perdez pas de temps. En plus de relever un défi, vous pourrez repartir avec des récompenses intéressantes.

Si vous aimez capturer des Pokemon rares, cet événement est pour vous. Les apparitions massives de Girafarig sont en cours dans l’Académie Myrtille. C’est une excellente opportunité pour croiser ce Pokémon et, avec un peu de chance, obtenir la Marque Intellectuelle, un ajout rare et prestigieux pour votre collection. Cet événement se termine également le 19 décembre à 23h59.

Cette semaine regorge d’activités passionnantes dans l’univers Pokémon. Que vous soyez amateur de Raids, de collection ou simplement curieux, il y a de quoi enrichir votre aventure. Préparez vos équipes, planifiez vos captures et ne manquez pas ces événements uniques avant qu’ils ne se terminent. Bon jeu à tous !

Source : site officiel Pokémon.