Encore une fois, Pokémon Écarlate et Violet lancent un défi de taille avec un raid Tera sept étoiles, offrant aux joueurs l'opportunité de vaincre et capturer un Pokémon rare.

Bonne nouvelle pour les fans de Pokemon Écarlate et Pokémon Violet ! Un nouvel événement Tera Raid Battle est programmé, mettant à l'honneur un Pokémon emblématique : l'impressionnant Aligatueur mighty. Cet événement se déroulera du 8 au 10 novembre, offrant aux joueurs une chance unique de l'affronter et de le capturer. Les joueurs pourront également rencontrer Leuphorie dans des raids additionnels.

Un Aligatueur Spécial dans les Raids 7 Étoiles Pokemon

Le puissant Aligatueur de niveau 100, doté de la capacité Force Pure, est l’attraction principale de ce raid. Son Tera Type est Ténèbres, ce qui ajoute une couche de stratégie dans le choix de vos Pokemon pour l'affronter. Voici ses attaques principales :

Attaques principales : Mâchouille, Aqualame, Crocs Givres, Crocs Psy.

: Mâchouille, Aqualame, Crocs Givres, Crocs Psy. Attaques supplémentaires : Danse-Lames, Séisme, Danse-Draco.

Aligatueur possède également une nature Rigide, idéale pour renforcer ses attaques physiques. Les joueurs auront l'opportunité de le capturer une seule fois, mais il est possible de relever le défi plusieurs fois pour tenter d'obtenir les récompenses associées.

Pendant le combat, Aligatueur activera un bouclier lorsqu’il atteindra 75 % de ses PV, ce qui augmentera la difficulté. Le Pokémon utilisera également Danse-Lames dès le début pour augmenter sa puissance d'attaque. Le tout suivi de diverses actions scriptées tout au long du raid, telles que la réinitialisation des statistiques des joueurs et de ses propres statistiques pour un gros défi.

Raid additionnel Leuphorie

En parallèle du raid Aligatueur, Leuphorie est également disponible en raid de niveau 5 pendant cette période. Ce Pokemon possède des capacités de soutien telles que Vœu Soin et Soin, et dispose d'un Tera Type aléatoire, ce qui offre aux joueurs un défi intéressant. Leuphorie est une excellente source de Shards Tera et Bonbons Expérience pour ceux qui participent à ses combats. Vous connaissez la chanson : il va falloir être rapide pour tout récupérer !

Enfin, pour affronter Aligatueur et Leuphorie dans les meilleures conditions, il est recommandé de bien préparer son équipe en choisissant des Pokémon résistants à leurs attaques. Comptez sur des Pokémon avec des attaques super efficaces contre le type Ténèbres d’Aligatueur. Et privilégiez ceux qui peuvent encaisser ses puissantes attaques physiques.

Source : Pokemon