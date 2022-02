Nous avons donc pu découvrir Pokémon Écarlate et Violet, soit la 9em génération Pokémon. Eh oui déja. De quoi apporter pas mal de nouveautés.

Une nouvelle région

Un nouveau Pokémon c'est évidemment l'occasion de découvrir une toute nouvelle région. Si on ne sait pour l'instant pas grand chose, on sait qu'elle s'inspire de l'Espagne et du Portugal. Comme à l'époque Kalos s'inspirait de la France. On a donc une direction artistique très méditerranéenne. Le monde sera totalement ouvert cette fois.

Trois nouveaux starters

Les noms français ont été révélés pour les Pokémon starters et on retrouve donc

Poussacha (type Plante),

Chochodile (type Feu),

Coiffeton (type Eau).

Inutile de vous préciser qui est qui dans l'image ci-dessus, le code couleur est limpide. Un indice chez vous, le Pokémon type plante est... vert !

Un monde ouvert pour Pokémon

Selon la version du jeu deux protagonistes seront disponibles. On ne sait rien que les antagonistes ou encore les membres de la Ligue. Ca fait peu d'informations mais on sait au moins qu'il s'agira d'un véritable monde ouvert cette fois. Ainsi les différentes villes et zones à découvrir seront intégrées sans aucune transition et autre temps de chargements. Elle est pas belle la vie ?

Ces nouveaux jeu Pokémon devront être disponible entre début octobre et fin novembre 2022.