L’univers Pokemon est en ébullition avec une série d’événements pour ses jeux phares. Que vous soyez joueur de Pokémon Écarlate & Violet, Pokémon Sleep ou Pokémon GO, il y a de quoi se régaler. Voici un récapitulatif clair et complet pour ne rien manquer.

Pokemon Écarlate & Violet va régaler

L’événement principal à surveiller, c’est l’arrivée de Rayquaza brillant dans Pokémon Écarlate & Violet. Préparez-vous pour des Raids 5 étoiles du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Avec son Tera-Type Dragon, ce Rayquaza unique ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde. Une occasion à ne pas manquer pour les fans de Pokémon rares.

Mais ce n’est pas tout. Des événements d’apparitions massives auront lieu pendant cette même période :

Piétacé à Paldea, Strassie à Kitakami, et Incisache à la Blueberry Academy.

à Paldea, à Kitakami, et à la Blueberry Academy. Les versions brillantes de ces Pokémon auront des taux d’apparition accrus.

Avant cela, plusieurs mini-événements prépareront l’arrivée de Rayquaza :

Du 29 novembre au 5 décembre : Raids 5 étoiles avec Corvailluse t Bellibolt , et Forgerette en masses à Paldea.

: Raids 5 étoiles avec t , et en masses à Paldea. Du 6 au 12 décembre : Raids avec Azumarill et Terraiste , et Axoloto en masses à Kitakami.

: Raids avec et , et en masses à Kitakami. Du 13 au 19 décembre : Raids avec Courrousinge et Scalpereur, et Girafarig en masses à la Blueberry Academy.

Enfin, Leveinard apparaîtra en masses du 29 novembre au 5 janvier pour ceux qui cherchent à accumuler de l’expérience rapidement.

Pokemon Sleep a aussi le droit à son moment

Dans Pokémon Sleep, l’événement Eevee Week 2024 est en cours. Du 18 novembre à 04h00 au 25 novembre à 03h59, attendez-vous à une explosion d’Évoli et de ses évolutions sur toutes les îles.

Les chances de croiser un Évoli brillant sont également augmentées. Pour pimenter l’événement, tous les joueurs recevront un encens Sylveon, idéal pour attirer ces Pokémon rares. Si vous aimez collectionner des Pokémon spéciaux, c’est le moment parfait pour jouer.

Pokémon GO pour ne rien gâcher

Pokémon GO accueille le petit Toxizap dans le cadre de l’événement Into the Wild. Cet événement se déroule du 18 novembre à 00h01 au 22 novembre à 23h59. Les joueurs pourront profiter de bonus spéciaux en achetant des tickets de recherche chronométrée. C’est une belle opportunité d’ajouter ce Pokémon à votre collection tout en profitant des surprises que réserve l’événement.

