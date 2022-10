Nintendo poursuit sa campagne de communication autour de Pokemon Ecarlate & Violet. Dans une présentation inédite, l’éditeur japonais met en avant les nouvelles fonctionnalités des jeux. Un nouveau Pokemon de la région de Paldea a également été dévoilé.

Des fonctionnalités adorables dans Pokemon Ecarlate & Violet

Pokemon Ecarlate & Violet apporteront leur lot de nouveautés. Dans la région de Paldea, les joueurs et joueuses pourront participer à diverses activités, seul ou en coopération avec leurs amis. Aujourd’hui, Nintendo lève le voile sur certaines d’entre elles. A commencer par les pique-niques qui permettent de faire une pause dans les vastes espaces sauvages du terrain de jeu. En plus de choisir les motifs des nappes, bouteilles et autres objets, les dresseurs pourront restaurer les PV de leurs Pokémon et leur octroyer divers effets utiles.

Pour devenir maître Pokemon il faut se salir. Les pique-niques permettront également de toiletter ses amis de poche. Cela aura pour effet de non seulement les nettoyer, mais aussi de restaurer leurs PV et renforcer leurs liens d’amitié avec leurs dresseurs. Pour le côté pratique, il faudra se tourner vers la Machine à CT. Pokemon Ecarlate & Violet introduira en effet un appareil inédit qui sera installé dans tous les Centres Pokemon. Comme son nom l’indique, il permettra de créer ses propres CT à partir de Points de Ligue (PL) et les échantillons laissés par les Pokémon sauvages.

La nouvelle bande-annonce permet également de faire les présentations de Farigiraf. Cette nouvelle créature exclusive à Pokemon Ecarlate & Violet n’est autre que l’évolution de Girafarig. De type Normal/Psy, la tête noire de sa queue et sa tête principale ont fusionné suite à sa transformation. Il sera doté du nouveau talent Ruminant permettant à un allié de manger une Baie une seconde fois après l’avoir déjà consommée au tour précédent. Il possèdera également le talent Armure Caudale, empêchant les Pokémon adverses d’utiliser des capacités prioritaires.