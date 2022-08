Vous rêvez d’un remake de Pokemon Bleu/Rouge/Jaune différent des Pokemon Let’s Go ? Un fan est sur le dossier et a choisi une direction artistique pour le moins singulière. Un projet qui devrait faire de l'œil aux nostalgiques.

Un remake de Pokemon Bleu/Rouge dans le style des artworks originaux

Les fans ont du talent. Régulièrement nous partageons certaines des créations les plus impressionnantes. On pense notamment à ce que The Witcher 4 ou GTA 6 pourraient donner sous Unreal Engine 5. Cependant l’artiste en question s’est imposé un tout autre type de challenge. Créer un remake de Pokemon Rouge/Bleu en 3D et avec le style des illustrations classiques de Ken Sugimori pour les jeux originaux. Le résultat est saisissant et on espère presque de voir un jour un titre du genre arriver sur Nintendo Switch.

Comme l’explique ce fan dans sa bio, l’idée de créer un remake Pokemon sous une perspective différente. Un regard clairement nostalgique et plein de charme qui aura son petit effet auprès des joueurs rétro qui ont été bercés par les artworks du dessinateur. Ce prototype a en tout cas trouvé son succès sur les réseaux sociaux. La première vidéo postée en mai 2020 a récolté plus de 224 000 likes et presque 55 000 retweets. Rappelons que les fans de licence pourront mettre la main sur Pokemon Ecarlate & Violet dès le 18 novembre prochain.