La branche jeu vidéo de Sony, PlayStation, nourrit de grandes ambition et veut s'imposer comme LA référence sur PC. Le constructeur vise un marché qui pourra l'aider à grossir toujours plus.

Maintenant que les vannes de portages de jeux PlayStation sur PC sont quasiment ouvertes à fond, Sony souhaite devenir LE leader. Mais pas sur n'importe quel segment.

Du matos PlayStation pour la scène esport

Dans une interview pour Nikkei (via VGC), Kazuo Kii, executive deputy president de Sony, voit grand et loin pour l'avenir de PlayStation sur PC. Surtout dans la dimension esport. De quelle manière au juste ? En créant de multiples partenariats pour distribuer ses récents casques et écrans InZone qui ont comme cibles prioritaires les « joueurs PC hardcore ».

La société japonaise y croit dur comme fer pour deux raisons. Son expérience dans l'imagerie avec la fabrication de ses télévisions, et parce que selon Kii-san, il n'y a encore aucune entreprise référente.

Il n'y a pas encore de leader dominant parmi les fabricants existants. Pour l'instant la situation ressemble plutôt à un paysage de « guerre ». Cela représente une opportunité pour nous. Sony est unique dans la mesure où nous venons du secteur de la fabrication de téléviseurs. Nous sommes fiers de notre technologie d'image. Nous avons hâte de montrer à nos clients notre expérience immersive et le réalisme.

Le "Nike" du PC Gaming

Si Sony va y aller pas à pas, des graines ont déjà été semées. Il y a par exemple des collaborations avec l'EVO Championship Series, le tournoi de versus fighting qui appartient à PlayStation, ou Riot Games et son Valorant Champions Tour.

À terme, le constructeur s'imagine comme le « Nike du jeu vidéo PC ». Traduction, l'équipementier peut être dominant quelque part.

Nous allons commencer par le haut et apprendre ce que les meilleurs joueurs esport veulent. La vision que nous avons en tête est celle de Mizuno et Nike qui fournissent des chaussures pour les athlètes. Vous pouvez gagner des sommes d'argent en esport. Si l'écran accuse d'un temps de retard, même infime, vous perdez. Les produits Sony ne vont pas laisser tomber les personnes qui donnent tout pour gagner.

Cette gamme InZone tombe à pic et fait partie de la transformation du business PlayStation, dont la moitié des jeux arrivent sur PC.