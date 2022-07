PlayStation a dit à plusieurs reprises que les acquisitions et fusions n'étaient pas terminées pour eux. Sony Interactive Entertainment pourrait ferrer un gros poisson et se prépare en ce sens.

Avec des milliards gagnés grâce à PlayStation, Sony a une très grande marge de manœuvre pour développer davantage son business. Et ça passe notamment par l'acquisition de nouveaux studios. À ce niveau, ça bouge encore.

Un éditeur racheté par PlayStation ?

PlayStation est insatiable et a soif de nouvelles sociétés à racheter. Dernièrement, la firme a mis la main sur une plateforme d'organisation de compétitions esport pour asseoir sa position dans le domaine. SIE a déjà le tournoi EVO et ambitionne d'être le « Nike du jeu vidéo » dans les prochaines années. Mais la prochaine acquisition pourrait être nettement plus importante.

L'entreprise a recruté Gregory McCurdy, un avocat, pour s'occuper des questions d'antitrust et de politique publique. McCurdy était précédemment chez Uber. Là-bas, il avait une équipe spécialisée dans les litiges antitrust américains et dans les procédures d'autorisation de fusions.

Le monde des jeux vidéo est fascinant et ce sera une nouvelle aventure formidable pour moi. Je connais un peu ce secteur via Microsoft, à l'époque où la Xbox a été lancée pour concurrencer la PlayStation. En avant pour de nouvelles aventures ! Gregory McCurdy via LinkedIN (et PSU).

S'il fait référence à Microsoft, c'est qu'il a exercé au sein de la société pendant 15 ans. Alors quelle sera la prochaine cible ? Aucun indice. Mais vu l'investissement de Sony, on se dit que ce sera peut-être une grosse boîte, qui obligerait justement à avoir quelqu'un pour faire face à un achat important.

EA ? C'est un peu le nom qui est balancé « toutes les deux semaines ». Ubisoft ? L'éditeur viserait plutôt un fonds d'investissement. Square Enix ? En dépit de la vente de studios et de licences fortes, l'entreprise se relancerait plutôt en solo. Et étant donné leur relation privilégiée, à coups d'exclu temporaires ou définitives comme FF16, pas sûr qu'il est un intérêt mais sait-on jamais.