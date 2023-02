Les dés sont jetés ! La PS5 et la PS4 accueilleront bientôt l’un des roguelikes les plus aimés de ces dernières années. Il était temps !

Parce qu'il n’y a pas que des gros AAA dans la vie, les consoles PlayStation 4 et PS5 feront bientôt un peu de place dans leur calendrier déjà très chargé en grosses sorties, pour un jeu indé qui a su faire sensation lors de sa sortie sur PC.

Dicey Dungeons sur PS5 et PlayStation 4

On parle ici de Dicey Dungeon, un roguelite rappelant parfois l'excellent Slay the Spire et développé par Terry Cavanagh, désormais devenu une personnalité à suivre sur la scène indépendante.

Dicey Dungeons est sorti sur PC en août 2019 et a rencontré un succès fulgurant. Sur Steam, le jeu est d’ailleurs chaudement recommandé par les joueurs et s’est vu attribuer une note « très positive » par plusieurs milliers d’avis.

Derrière son apparence simpliste, avec une direction artistique colorée et épurée rappelant les dessins animés fait main d’époque, ou encore les contes pour enfant, se cache en réalité un roguelike aussi difficile que surprenant et addictif. Le jeu se présente comme un jeu typique du genre où l’on devrait affronter tout un tas de dangers aléatoires pour s’extirper de situation difficile. L’aléatoire est plus que jamais au centre du gameplay d’autant qu’ici les dés, c’est vous.

Ce qui fait tout le sel de l’expérience, c’est surtout que vous pourrez influencer l’aléatoire vous-même en utilisant différentes capacités, des personnages uniques et un deck de cartes à créer en amont et sur le tas. Stratégie, réflexion et une bonne dose de chance sont au programme. En découle une recette efficace, addictive et des mécaniques de gameplay aussi simples à appréhender que difficiles à maîtriser. En bref, c’est une petite pépite du genre.

Alors qu'il est déjà disponible sur PC, Switch et Xbox, le créateur de Dicey Dungeons vient d’annoncer officiellement l'arrivée de son jeu sur PS5 et PS4 dès le 6 février prochain et à petit prix. Comptez environ une quinzaine d’euros tout au plus. Notez qu'il semble y avoir un petit problème avec le trailer qui affirme que le jeu est disponible dès maintenant. Mais pour l'heure, il est introuvable sur le PlayStation Store.