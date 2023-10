Surprise, une grosse nouveauté PlayStation a leaké et ça devrait plaire à des millions de joueuses et joueurs. Une fonctionnalité très prisée a de grandes ambitions.

L'écosystème PlayStation évolue constamment. Que ce soit au gré de mises à jour sur PS5 ou de portages PC, la firme a bien évolué depuis plusieurs années. Et un nouveau projet a visiblement fuité sur le web.

Les consoles PlayStation pourraient perdre une exclusivité

Dans la vie, il y a deux écoles : ceux qui finissent les jeux et passent à autre chose, et ceux qui sont en quête de plus, de la récompense : le Platine. Des trophées qui font partie intégrante de l'expérience PlayStation pour beaucoup de joueurs qui n'envisagent pas de consommer leur loisir autrement. Depuis l'introduction de cette fonctionnalité sur PS3, ça cartonne et des millions d'utilisateurs se prêtent au jeu. Mais il pourrait être encore plus nombreux, si Sony décide à porter son système de trophées sur PC. Un projet qui semble dans les tuyaux.

D'après TrueTrophies, qui permet aux chasseurs d'avoir un suivi de leur activité préférée, les trophées PlayStation seraient en route sur PC. Le site aurait mis la main sur une mystérieuse liste intitulée « PSPC ». Vraisemblablement, c'est totalement indépendant de la PS5, même si une connexion ou plutôt un partage entre les deux semble suggérer. Un signe d'une future compatibilité pour TrueTrophies. À l'heure d'écrire ces lignes, PlayStation n'a rien annoncé sur le sujet de manière officielle.

Le constructeur japonais a cependant de grandes ambitions pour le marché PC, et depuis quelques temps maintenant, enchaîne les portages de ses exclusivités les plus populaires. Horizon Forbbiden West de Guerrilla Games sera d'ailleurs le prochain jeu à débarquer sur PC. Ce sera début 2024 avec une « Complete Edition » qui renfermera le jeu de base, l'extension Burning Shores, et toutes les mises à jour déployées. Une sortie sur PlayStation 5 a déjà lieu au début du mois et la compilation est actuellement disponible au prix de 69,99€.

Les trophées PS5 et PS4 sur PC ?

Si l'on en croit TrueTrophies, PlayStation pourrait exporter son système de trophées sur PC pour les jeux PS5 et PS4 disponibles tels que The Last of Us Part 1, Marvel's Spider-Man ou encore Returnal. Une nouveauté qui prouverait plus que jamais l'engagement de Sony Interactive Entertainment envers cette plateforme. Pour le moment, la seule interaction entre le PC et les consoles, c'est la prise en charge des comptes PSN. Certains jeux permettent de se connecter à son profil existant pour « suivre votre progression et accéder à du contenu bonus ».

Pour se connecter au PSN afin de jouer à un jeu PlayStation sur PC, voici les étapes à suivre selon le site officiel :