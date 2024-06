PlayStation n'a pas dit son dernier mot et semble mijoter de belles surprises pour la suite du mois de juin. De quoi s'agit-il ? Une rumeur donne quelques infos.

Les fans de jeux vidéo ont de quoi être impatients : PlayStation devrait dévoiler de grandes nouveautés lors du Summer Game Fest 2024. D'après des rumeurs persistantes, la célèbre marque pourrait en effet faire plusieurs annonces majeures durant l'événement. Mais de quoi s'agit-il ? Une rumeur laisse entrevoir un premier élément, et forcément, cela suscite l'enthousiasme.

Les Indications de Midori sur PlayStation

Midori, une source réputée pour ses informations fiables concernant SEGA et Nintendo, a récemment évoqué la participation de PlayStation au Summer Games Fest. Dans un tweet, Midori a annoncé que des détails supplémentaires sur Metaphor: ReFantazio et Sonic X Shadow Generations seraient dévoilés durant l'événement. De plus, elle a mentionné que d'autres titres des studios SIE (Sony Interactive Entertainment) pourraient également être annoncés.

Bien que les informations exactes sur ce que PlayStation présentera restent floues, plusieurs spéculations circulent. Une des hypothèses les plus excitantes concerne une collaboration entre LEGO et PlayStation pour un jeu intitulé LEGO Horizon Adventures. Selon des rapports antérieurs, ce jeu serait similaire aux autres séries de Traveller’s Tale comme Star Wars, Marvel et DC, mais cette fois dans l'univers de Horizon Forbidden West.

Les joueurs espèrent également des nouvelles de Sucker Punch, potentiellement avec une annonce de Ghost of Tsushima 2. En outre, la relation étroite entre Geoff Keighley et Hideo Kojima pourrait laisser entrevoir une nouvelle présentation de Death Stranding 2. Un autre titre attendu est Astrobot, avec des précommandes qui devraient débuter le 7 juin, ce qui pourrait signifier une nouvelle présentation lors du festival.

Sony Interactive Entertainment a récemment organisé un événement State of Play, où plusieurs annonces ont été faites, notamment pour Astro Boy, Concord, la date de sortie sur PC de God of War: Ragnarok et divers titres pour le PSVR 2. Cependant, cet événement dédié n'a probablement pas suffi pour couvrir toutes les mises à jour des projets en cours de Sony, ce qui pourrait justifier leur participation au Summer Games Fest 2024.