Après le départ de Jim Ryan, PlayStation se réorganise en interne mais n'a pas encore trouvé de remplaçant. Ca finira par arriver, mais en attendant, certains projets en cours sont en train d'être réévalués. Plutôt que de foncer tête baissée dans les jeux service, la firme a repoussé 6 titres en développement. Les six autres déjà prévus pour l'année fiscale 2025 ne devraient pas connaître de retard par contre. Pour Naughty Dog, c'est aussi la fin d'une époque avec les adieux de Christian Gyrling, directeur de la technologie, après plus de 17 ans de carrière. Un départ volontaire qui contamine une autre entité PlayStation.

Un gros départ pour l'un des meilleurs PlayStation Studios

Ce n'est pas le jeu PS5 le plus populaire, et pourtant, Returnal est souvent cité comme l'un des meilleurs jeux PlayStation 5, voire même le meilleur pour certains. Cette véritable pépite, on l'a doit aux finlandais d'Housemarque qui se sont fait connaître avec une série de jeux arcade tels que Resogun, Dead Nation, Nex Machina etc. Et depuis la sortie de Returnal, la structure a intégré la famille PlayStation. Une renaissance puisque le studio était à deux doigts de mettre la clé sous la porte avant la mise en chantier de son premier jeu PS5. Une exclusivité supervisée entre autres par Harry Krueger, le directeur d'Housemarque. Après avoir aidé ses collègues à redresser la barre, celui-ci s'envole vers de nouvelles aventures.

Au cours de mes 14 années passées chez Housemarque, j'ai eu le privilège de travailler de travailler un projet de rêve après l'autre, et de collaborer auprès de personnes réellement talentueuses et merveilleuses. Ca a été pour moi un honneur d'accompagner Housemarque tout au long de ce voyage, et d'être le témoin de notre croissance depuis nos petits jeux inspirés de l'arcade, jusqu'aux magnifiques sommets atteints avec Returnal. Nous avons fait bouger les choses ensemble et je serai toujours fier de toutes les choses que nous avons pu accomplir en tant que studio. Quitter Housemarque a été une décision très difficile à prendre, mais je m'en vais avec une profonde gratitude pour le passé, et un optimiste éclatant pour l'avenir. Avec un nouveau projet formidable en développement, une équipe fantastique qui est plus forte que jamais, et le soutien sans faille de Sony et PlayStation Studios, je sais que le chapitre le plus prometteur d'Housemarque n'a pas encore été écrit. Via Housemarque.

Crédits : BAFTA.

Housemarque (Returnal) laisse s'échapper leur directeur

Housemarque qui est encore un petit nouveau dans la famille PlayStation perd donc un élément majeur, mais qui ne devrait pas avoir d'impact négatif important sur le studio. Mais quand même, ça doit faire un petit pincement aux équipes après tout ce temps, et aux fans de Returnal. Harry Krueger était en effet le directeur du jeu.

Quel avenir après ce gros départ pour Housemarque ? Les plans ne changent pas. Le déménagement afin de créer « l'un des sièges sociaux de jeux vidéo les plus avancés des pays nordiques d'ici la fin 2024 » est toujours d'actualité. Des nouveaux locaux qui « témoigneront non seulement de notre riche héritage en matière de jeux, mais sera aussi un phare de l'innovation et de la créativité dans la capitale la plus septentrionale » avait annoncé le studio. Le prochain jeu sera une nouvelle licence PS5, en attendant, peut-être un jour, de trouver une idée pertinente pour Returnal 2.