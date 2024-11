Cela semblait difficilement envisageable, et pourtant ce récent jeu de PlayStation Studios fait hélas à plusieurs égards pire que Concord et son désastre encore frais dans les esprits.

Sortie ce mois-ci sur PC, PS5 et Nintendo Switch, la toute récente production de PlayStation Studios avait pourtant bien des arguments pour convaincre. Si l'on en croit les premiers chiffres d'audience vérifiables, à savoir en l'occurrence sur PC, le titre y affiche pourtant des scores même plus mauvais qu'un Concord n'ayant vécu que deux semaines tant le crash était effroyable. Une branche gaming de Sony qui perd pied ?

Un horizon briqué pour le dernier jeu de PlayStation Studios ?

Développé par Studio Gobo conjointement à Guerrilla Games, donc issu des forges de PlayStation Studios, et sorti le 14 novembre dernier, LEGO Horizon Adventures semblait avoir de quoi ravir son public. En mélangeant l'extrêmement populaire franchise LEGO à la sauce Horizon, l'une des licences phares de PlayStation, et en ajoutant la force de frappe de Sony, on aurait pu s'attendre à un beau lancement. Grâce à SteamDB, on peut se rendre compte que, en tout cas sur PC, tel n'est absolument pas le cas.

Tout du moins sur Steam, LEGO Horizon Adventures a atteint un pic de joueurs connectés simultanément de seulement 600, et une moyenne aujourd'hui arrivant à peine à 100 joueurs en ligne. Ce sont donc des chiffres encore moins bons que Concord, pourtant bien connu comme l'un des pires échecs commerciaux de l'histoire de PlayStation Studios. La faute probablement à un jeu s'adressant principalement aux enfants, et une plateforme PC qui leur est un plutôt hermétique. LEGO Horizon Adventures a également reçu un accueil critique tant de la presse que des joueurs relativement froid, ce qui n'a hélas probablement pas aidé non plus.

Il se pourrait toutefois que cette récente production de PlayStation Studios a connu davantage de succès sur PS5, et surtout Nintendo Switch, console particulièrement appréciée des enfants. Il faudra toutefois attendre d'avoir des chiffres plus concrets, mais généralement gardés assez secrets, sur ces deux plateformes pour s'en rendre compte. La branche gaming de Sony semble en tout cas connaître dernièrement quelques difficultés pour convaincre les joueurs PC.

Source : SteamDB