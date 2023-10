C'est décidément une année bien sombre pour les studios de jeux vidéo. Pourtant, au vu des sorties actuelles, on pourrait penser le contraire, mais ce serait se leurrer. PlayStation en fait particulièrement les frais. Récemment, l'éditeur a vu l'un de ses studios recourir à une vague de licenciements conséquente. Et le malheur continue de s'abattre. On nous déclare qu'un autre studio, issu de la même écurie, serait dans une situation épineuse. Le futur s'annonce incertain.

L'un des plus gros atouts de PlayStation en danger ?

Visiblement, c'est le chaos chez Bungie, la firme à qui on doit Destiny 2, et l'un des gros atouts de PlayStation racheté pour 3,6 milliards de dollars. Diverses sources expliquent qu'il y a actuellement des licenciements qui sont en train de toucher la société. L'une d'entre elles provient de chez Bloomberg. Jason Schreier rapporte dans un article que Pete Parsons, le CEO du studio, a envoyé un e-mail à ses employés. Ce dernier disait qu'ils allaient « entendre des nouvelles aujourd'hui », et qu'une réunion d'équipe aurait lieu plus tard dans la journée, dans le but de discuter des « événements du jour ». Suite à cela, un certain nombre de personnes auraient perdu leurs postes, chose que le patron semble avoir confirmé :

Aujourd'hui est un triste jour chez Bungie alors que nous disons au revoir à nos collègues qui ont tous eu un impact significatif sur notre studio. Ce que ces individus exceptionnels ont apporté à nos jeux et à la culture Bungie a été énorme et continuera à faire partie de Bungie pendant longtemps. Ce sont des gens vraiment talentueux. Si vous avez des postes vacants, je les recommande vivement à chacun d'entre eux.

L'autre source, c'est dmg04, l'ancien community manager de Bungie. Ce dernier raconte qu'il a reçu des messages venant de ses anciens collègues, dont certains devenus amis, expliquant que leurs postes allaient être supprimés. Pour dmg04, le studio appartenant à PlayStation va mal depuis bien longtemps. Il parle de mauvaises décisions prises tout au long de l'année, et d'un management fort discutable. Malheureusement, nous n'avons pas plus de précisions à ce sujet.

En effet, le nombre de personnes remerciées demeurent inconnus. On ne sait pas exactement l'ampleur de cette décision radicale prise par Bungie, mais nous avons eu écho des postes impactés. On en retrouve du côté de l'édition, de la communication, du marketing, et du social. Nous aurons sûrement de plus amples informations dans les jours à venir, mais pour l'heure, on peut seulement souhaiter bonne chance aux employés concernés. Quant au studio de la maison PlayStation, il va avoir bien du mal à s'en remettre.

Quel avenir pour Destiny 2 ?

Le journaliste Jason Schreier n'y est pas allé par quatre chemins : la prochaine extension de Destiny 2 va être encore repoussé. Le nouveau report de la Forme Finale lui ferait rater la fin de l'exercice fiscal de Sony, ce qui pourrait expliquer la vague de licenciements. Elle ne sortirait donc pas le 27 février 2024, mais plutôt au mois de juin 2024. La pilule aura du mal à passer pour les joueurs, surtout pour un jeu live service comme Destiny 2, mais ce n'est pas comme si les développeurs avaient eu le choix. De plus, l'extraction shooter Marathon ne serait pas en reste, puisqu'il ne sortirait pas avant 2025, la faute à la situation de Destiny 2. On espère que les autres studios PlayStation n'auront pas aussi de terribles nouvelles à nous annoncer.