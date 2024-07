A chaque semaine, ou presque, ses nouvelles réductions PlayStation Store. Place cette fois à l’opération « Super Promo de l’été », qui met en avant toutes sortes de jeux PS5, PS4, comme PS VR. Parmi les quelque 45000 promotions en cours, on retrouve absolument de tout. Des titres assez récents comme Alan Wake 2, Elden Ring ou encore Resident Evil 4 Gold Edition, comme des jeux plus anciens et d’excellentes productions indépendantes. Il y a en a comme toujours pour tous les goûts et tous les budgets, d’autant que les réductions peuvent monter jusqu’à -94%.

Vous avez jusqu’au 1er août 2024, toujours à 2h59, heure française, pour faire vos achats et profiter de ces nouvelles promos du PlayStation Store. On rappelle que les membres du PS Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur une partie des jeux de la liste ci-dessous. Certains sont intégrés d’office aux catalogues des formules PS Plus Extra et Premium, donc pensez à vérifier avant de passer à la caisse.

Les meilleures promos PlayStation Store

A.O.T. 2: Final Battle : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Alan Wake 2 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Alone in the Dark : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5) : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dead Island 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Destiny 2 : La Forme Finale : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

F1® 24 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Jagged Alliance 3 : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

MotoGP™24 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Outcast - A New Beginning : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Pack double numérique Deluxe FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH : 97,49€ au lieu de 129,99€ (-25%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Red Dead Redemption : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

SAND LAND PS4 & PS5 : 46,19€ au lieu de 69,99€ (-34%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SKULL AND BONES™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R - PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

TEKKEN 8 : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition - Cross-Gen Bundle : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

TopSpin 2K25 Édition numérique Cross-Gen : 56,24€ au lieu de 74,99€ (-25%)

UFC™ 5 : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

Les jeux PlayStation à moins de 30€

Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4 & PS5) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atelier Ryza: Digital Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Bundle des classiques PS2™ de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DayZ : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Dead Space : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hell Let Loose : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

High On Life : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Mortal Kombat™ 1 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Persona 5 Royal : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

RoboCop: Rogue City : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Sea of Thieves : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

SONIC SUPERSTARS : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Tetris® Effect: Connected : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les promos PlayStation Store à moins de 25€

A Plague Tale: Requiem : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Another Crab’s Treasure : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

BLUE REFLECTION: Second Light : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Bob l'éponge: The Cosmic Shake : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Crusader Kings III : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Evil West : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

GOLDORAK – Le Festin des Loups : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Grounded PS4® & PS5® : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel’s Spider-Man : Édition Game of the Year : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NieR Replicant ver.1.22474487139…: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

RIDE 5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Ad Infinitum : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Aliens: Dark Descent : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Exoprimal PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

Goodbye Volcano High : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hi-Fi RUSH : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Inkulinati : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

LEGO® 2K Drive pour PS4™ : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Moss : 17,99€ au lieu de 23,99€ (-25%)

Nelke & the Legendary Alchemists ~Ateliers of the New World~ : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pacific Drive : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Payday 3 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

PGA TOUR 2K23 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SpellForce III Reforced : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SteamWorld Build : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Lord of the Rings: Return to Moria™ : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

The Quarry pour PS5™ : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tiny Tina's Wonderlands : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Trials of Mana : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Trinity Trigger : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tropico 6 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Viewfinder : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

A Space for the Unbound : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - GOLD EDITION : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Battlefield™ 2042 sur PS5 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Beyond Blue : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Blasphemous 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Citizen Sleeper : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crysis Remastered : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

DAVE THE DIVER : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dead Cells (PS4® & PS5®) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

DEAD OR ALIVE 6 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 :14,99 € au lieu de 99,99€ (-85%)

EA SPORTS™ WRC : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

ENDLESS™ Dungeon PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Evil Dead: The Game PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

God of War™ Édition numérique Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gotham Knights : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Have a Nice Death : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Just Cause 4 - Édition complète : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Legend of Mana : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Metal: Hellsinger (PS4) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Moving Out 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

PACK FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Pack: South Park™: Le Bâton de la Vérité™ + L’Annale du Destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Planet of Lana : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Promenade : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Psychonauts 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Ruined King: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Song of Nunu: A League of Legends Story PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

SOULCALIBUR VI : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Spells & Secrets : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Streets Of Rage 4 : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Mageseeker: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Outer Worlds : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tom Clancy's The Division 2 – Édition Ultimate : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Ultros (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Under The Waves : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Watch Dogs®2 - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

World War Z : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les jeux à moins de 10€

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Amnesia: The Bunker : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Battlefield™ Hardline Ultimate : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Before Your Eyes : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Behind the Frame: Les plus beaux paysages : 6,59€ au lieu de 10,99€ (-40%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Celeste : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Chicory: A Colorful Tale : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Crysis 2 Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Crysis 3 Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 8,74€ au lieu de 12,49€ (-30%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FAR: Changing Tides PS4 & PS5 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Gone Home : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Griftlands : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

GYLT : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Harmony: The Fall of Reverie : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

inFAMOUS Second Son™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Jak 3™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II™: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Judgment : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Killing Floor 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Maneater PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

NBA 2K24 Édition Kobe Bryant pour PS5™ : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Nobody Saves the World : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

OXENFREE II: Lost Signals PS4 & PS5 : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

Pack Famille EA : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Planet Coaster: Édition console : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

RAGE 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Skul: The Hero Slayer : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

STAR WARS™: Squadrons : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Summer in Mara : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Cub : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Twin Mirror : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition (CUSA07377) : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

11-11 Memories Retold : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Batman™: Arkham VR : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Before We Leave : 4,49€ au lieu de 17,99€ (-75%)

Beyond a Steel Sky : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Cat Quest : 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

Cloudpunk : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Cook, Serve, Delicious! 3?! : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dead Island Definitive Collection : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Dead Island: Riptide Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

FAHRENHEIT : 4,04€ au lieu de 13,49€ (-70%)

Flashback : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

GRIS | PS4 & PS5 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Hotline Miami Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (75-%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

John Wick Hex : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Last Day of June : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 4,79€ au lieu de 19,99€ (-76%)

LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

LEGO® Le Hobbit : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Metro Exodus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Metro Redux : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Need for Speed : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Need for Speed™ Payback - Édition Deluxe : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Need for Speed™ Rivals : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Never Alone (Kisima Ingitchuna) : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Shadow Tactics: Game + Theme : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Sid Meier's Civilization VI : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

STAR WARS™ Battlefront™ Édition Ultime : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Disney Afternoon Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Thief : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Titanfall™ 2 édition standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Transistor : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unravel Two : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

When the Past was Around : 4,49€ au lieu de 8,99€ (-50%)



Source : PS Store